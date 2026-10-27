"Nuevo comienzo": Mhoni Vidente predijo futuro cambio de presidente en un país

Con el paso de los años, Mhoni Vidente se ha consolidado como una de las astrólogas más confiables debido a que ha acertado múltiples predicciones de eventos meteorológicos y políticos.

En consecuencia, sus seguidores suelen preguntarle qué podría pasar en el futuro en cada uno de los países y ella, basada en la interpretación de sus cartas, entrega respuestas concretas.

Teniendo en cuenta esa dinámica, Mhoni Vidente rompió el silencio en los últimos días y, de acuerdo con su análisis, reveló quién sería el nuevo mandatario de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro.

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María Corina Machado será la presidenta de Venezuela, según Mhoni Vidente

En los últimos días, Mhoni Vidente publicó en su cuenta de Instagram una foto de María Corina Machado y aseguró que ella ganaría las elecciones que se realizarán en 2027.

"Es una bendición, María Corina Machado regresa a su tierra, sin duda, en junio de 2027", planteó.

"Tendrá elecciones y ganará la presidencia por el 90 %, siempre y cuando en su momento el arcángel Miguel la proteja. Sin duda, un nuevo comienzo se avecina", añadió Mhoni Vidente en su publicación.

¿Qué más ha planteado Mhoni Vidente en los últimos días?

En sus espacios de análisis, Mhoni Vidente tuvo en cuenta factores climáticos y aseguró que habrá una temporada de fríos muy fuertes.

"El clima ha estado cambiando mucho y viene una temporada de frío muy fuerte. Así que hay que estar prevenidos para este tiempo", detalló.

"Se va a adelantar el frío y lo más seguro es que empiece para el 27 o 28 de octubre y se mantenga durante todo noviembre, diciembre y enero", concluyó.