Este fue el conmovedor mensaje de la esposa de Luis Javier Suárez tras su 'póker' de goles con Colombia

El pasado 9 de septiembre de 2025, desde las 6:30 de la tarde, la Selección Colombia enfrentó a Venezuela, en el estadio Monumental de Maturín, por la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas.

Durante los primeros minutos, el partido no fue para nada sencillo y la 'tricolor' estuvo dos veces abajo en el marcador. Sin embargo, con una actuación de primer nivel de Luis Javier Suárez, el delantero que milita en el Sporting de Lisboa, los dirigidos por Néstor Lorenzo encontraron el empate en el cierre del primer tiempo y arrasaron con su rival en la segunda parte.

Luis Javier Suárez anotó el 2-2 al minuto 42' y, posteriormente, el 2-3 al 50', el 2-4 al 59' y el 2-5 al 67'.

Hasta ese 9 de septiembre de 2025, Luis Javier Suárez no había anotado goles con la Selección Colombia. Por lo tanto, celebró a rabiar su logro y su esposa, que siempre ha sido su bastión, también se mostró eufórica y le dedicó un conmovedor mensaje.

Este fue el mensaje de Carolina Rubia, la esposa de Luis Javier Suárez, tras su póker de goles vs. Venezuela

Tras el fin del partido en Maturín, Luis Javier Suárez subió un emotivo post en el que detalló que pudo cumplir el sueño que siempre tuvo cuando era un niño.

"El sueño de niño llegó, nadie dijo que fuese fácil llegar hasta acá, representar a un país tan grande como el nuestro y es el mayor deseo que Dios me pudo conceder. Estos cuatro goles son el fruto del trabajo y la resiliencia. Seguiremos dejándonos la piel para llevar a la 'tricolor' a lo más alto. Vamos, Colombia", escribió Luis Javier Suárez en Instagram.

Y, tan solo unos segundos después, su esposa le comentó lo orgullosa que está de él y le recordó cuánto lo ama.

"Eres el claro ejemplo de que bajo la humildad se llega donde uno quiere. Dios te dio esa oportunidad y no la desperdiciaste, sino que enseñaste el verdadero poder de la bendición. Te amamos, papá, qué orgullo tenerte como padre de mi hijo", enfatizó Carolina Rubia, la pareja de Luis Javier Suárez.

Estas fueron las palabras de Luis Javier Suárez tras su 'póker' de goles con la Selección Colombia vs. Venezuela

"Estoy contento más allá de lo individual, por lo grupal. Yo creo que lo más importante es que la Selección dejó otra vez el nombre del país en alto", expresó Luis Javier Suárez en un diálogo con el periodista Jaime Dinas.

"Es la primera vez que marcó cuatro goles y lo de esta noche es inolvidable. Estoy contento por aportar mi granito de arena a esta Selección", agregó.