Luisa Fernanda W compartió detalles del trascendental cambio de look para su luna de miel

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno siguen siendo tema de conversación en redes sociales tras el mediático matrimonio que protagonizaron en días pasados y los acontecimientos más virales que se desarrollaron durante el mismo.

La atención también se ha centrado en la apariencia física de la empresaria ya que algunos de sus looks se han convertido en tema de debate entre sus seguidores en internet.

RELACIONADO Anuel AA vuelve a generar críticas tras pedir en varias entrevistas que Karol G lo desbloquee

Luisa Fernanda W y su cambio de look

La antioqueña ha logrado convertir las redes sociales en la principal vitrina en donde exhibe su estilo de vida, sus actividades favoritas, su trabajo y ahora su nueva vida como esposa y madre.

Según la antioqueña, quien ha hablado sobre el asunto en distintos podcast y entrevistas, su cambio de imagen obedece a la propia evolución que cada persona posee con el paso de los años. Con su nueva faceta como madre, esposa y empresaria, Luisa se ha convertido en uno de los principales referentes de moda y estilo en el país.

Pero dicha transformación no ha sido del agrado para todos sus fanáticos, quienes incluso la han llegado a cuestionar por detalles como su maquillaje, ropa, peinados y hasta sus cortes de cabello.

Tras enfrentar comentarios que señalaron el uso del famoso clean look para su matrimonio, ahora la mujer ha vuelto a desatar otra ola de señalamientos al decidir lucir su cabello por encima de los hombros.

Dicho cambio ha generado sorpresa entre su comunidad, quienes afirmaron que es la primera vez en la que Luisa realiza un corte tan drástico de su cabello al pasar por un sin fin de decoloraciones, estilos y peinados.

Pero esta nueva apariencia de la mujer ha llegado en otro momento importante en su vida ya que actualmente se encuentra disfrutando de su luna de miel en Madrid, España, junto al cantante vallecaucano.

Luisa Fernanda W reveló detalles detrás de su vestido de novia

Otro de los detalles que más se llevaron la atención correspondió al vestido de novia que Luisa utilizó para su boda en la Catedral de Zipaquirá. Su vestido, confeccionado por Francesca Miranda, llevaba una tela de un toul bordado en fibra natural francesa, con botones de Swarovski.

El vestido podía transformarse ya que al quitarse la chaqueta se convertía rápidamente en un sensual strapless.