CANAL RCN
Economía

Entregarán hasta un salario mínimo para estudiar en 2027: requisitos para postularse

Bogotá entregará apoyos de hasta un salario mínimo para estudiar en 2027. Conozca los requisitos, fechas y cómo inscribirse a Jóvenes a la E.

Jóvenes podrán estudiar y recibir apoyos económicos en Bogotá: estos son los requisitos
Foto: Alcaldía de Bogotá

Noticias RCN

noviembre 06 de 2026
08:41 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Los jóvenes de Bogotá que buscan continuar sus estudios superiores tendrán una nueva oportunidad de recibir apoyo económico.

¡Atención! Cierres víales programados en Bogotá el domingo 8 de noviembre por Carrera por la Policía
RELACIONADO

¡Atención! Cierres víales programados en Bogotá el domingo 8 de noviembre por Carrera por la Policía

La Alcaldía de Bogotá, a través de la Agencia Atenea, abrirá una convocatoria del programa Jóvenes a la E, que ofrecerá 1.490 beneficios para estudiantes que comiencen su formación en 2027.

La iniciativa busca ayudar a quienes ingresen a instituciones públicas y necesiten recursos adicionales para cubrir gastos relacionados con su educación. Las inscripciones estarán abiertas entre el 7 y el 13 de noviembre de 2026.

¿Quiénes pueden recibir hasta un salario mínimo para estudiar en 2027?

Los seleccionados podrán acceder a un apoyo de sostenimiento de hasta un salario mínimo mensual legal vigente por período académico, dependiendo de la disponibilidad presupuestal.

Definida la línea 3 del Metro de Bogotá: conectará con Soacha, tendrá 18 estaciones y será subterránea
RELACIONADO

Definida la línea 3 del Metro de Bogotá: conectará con Soacha, tendrá 18 estaciones y será subterránea

Además, tendrán acceso a servicios de bienestar estudiantil, como alimentación, transporte, tutorías y acompañamiento psicológico.

Para participar, los aspirantes deberán cumplir estos requisitos:

  • Tener máximo 28 años al cierre de la convocatoria. Para programas técnicos laborales del SENA, podrán participar jóvenes desde los 14 años.
  • Ser estudiante de grado once o bachiller de un establecimiento educativo de Bogotá, o haber validado el bachillerato mediante el ICFES en la ciudad.
  • Haber presentado las pruebas Saber 11 en Bogotá, salvo quienes aspiren a programas técnicos laborales del SENA.
  • Estar admitido o haber iniciado previamente el proceso de admisión en alguna de las instituciones participantes.

La convocatoria incluye a la Universidad Nacional, Universidad Distrital, Universidad Pedagógica, Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central y SENA Regional Bogotá.

¿Cómo inscribirse a Jóvenes a la E 2027?

Los interesados deberán ingresar a la página oficial de convocatorias de Atenea y seleccionar Jóvenes a la E 6 – Instituciones Públicas.

Después, tendrán que registrarse en SICORE, completar sus datos, cargar los documentos solicitados y elegir el programa académico al que se presentaron. Al finalizar, deberán verificar que recibieron la confirmación por correo electrónico.

La lista de beneficiarios se publicará el 29 de diciembre de 2026, mientras que la formalización del apoyo podrá realizarse hasta el 15 de enero de 2027.

Víctor Saavedra Mercado, director de Atenea, explicó el propósito de la convocatoria:

"Estas convocatorias buscan que más jóvenes continúen su trayectoria educativa después del colegio. No se trata solo de facilitar el ingreso a una institución, sino de acompañarlos para avanzar en sus estudios y construir su proyecto de vida".

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Contraloría General de la República

Contraloría declaró de impacto nacional los hallazgos fiscales por $61.273 millones en Aerocafé

Nequi

Nequi estrena Bolsillos interesantes: así podrá ganar dinero con sus ahorros

Dólar

Dólar en Colombia cerró la semana al alza: así quedó su precio este viernes 6 de noviembre de 2026

Otras Noticias

Gustavo Petro

Así avanza la investigación del caso de los ‘sexocontratos’: lo que se sabe del material probatorio

Las autoridades extrajeron información del celular de Deicy Jiménez y programaron su declaración bajo juramento.

Independiente Santa Fe

Jugadores profesionales del Deportivo Pasto entraron en paro: equipo juvenil afrontará el partido vs. Santa Fe

'Cardenales' y 'volcánicos' se enfrentarán en el estadio El Campín el próximo domingo 8 de noviembre desde las 2 de la tarde.

Uruguay

Primer día del papa León XIV en Uruguay: caravana, bendición y encuentro con los fieles

Secretaría de Seguridad

Carne en descomposición y más alimentos fueron decomisados en frigoríficos de la autopista Sur

Artistas

Pitbull tendrá concierto en Colombia: este es el link para registrarse y conseguir boletas