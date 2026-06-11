Entregarán hasta un salario mínimo para estudiar en 2027: requisitos para postularse

Los jóvenes de Bogotá que buscan continuar sus estudios superiores tendrán una nueva oportunidad de recibir apoyo económico.

La Alcaldía de Bogotá, a través de la Agencia Atenea, abrirá una convocatoria del programa Jóvenes a la E, que ofrecerá 1.490 beneficios para estudiantes que comiencen su formación en 2027.

La iniciativa busca ayudar a quienes ingresen a instituciones públicas y necesiten recursos adicionales para cubrir gastos relacionados con su educación. Las inscripciones estarán abiertas entre el 7 y el 13 de noviembre de 2026.

¿Quiénes pueden recibir hasta un salario mínimo para estudiar en 2027?

Los seleccionados podrán acceder a un apoyo de sostenimiento de hasta un salario mínimo mensual legal vigente por período académico, dependiendo de la disponibilidad presupuestal.

Además, tendrán acceso a servicios de bienestar estudiantil, como alimentación, transporte, tutorías y acompañamiento psicológico.

Para participar, los aspirantes deberán cumplir estos requisitos:

Tener máximo 28 años al cierre de la convocatoria. Para programas técnicos laborales del SENA, podrán participar jóvenes desde los 14 años.

Ser estudiante de grado once o bachiller de un establecimiento educativo de Bogotá, o haber validado el bachillerato mediante el ICFES en la ciudad.

Haber presentado las pruebas Saber 11 en Bogotá, salvo quienes aspiren a programas técnicos laborales del SENA.

Estar admitido o haber iniciado previamente el proceso de admisión en alguna de las instituciones participantes.

La convocatoria incluye a la Universidad Nacional, Universidad Distrital, Universidad Pedagógica, Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central y SENA Regional Bogotá.

¿Cómo inscribirse a Jóvenes a la E 2027?

Los interesados deberán ingresar a la página oficial de convocatorias de Atenea y seleccionar Jóvenes a la E 6 – Instituciones Públicas.

Después, tendrán que registrarse en SICORE, completar sus datos, cargar los documentos solicitados y elegir el programa académico al que se presentaron. Al finalizar, deberán verificar que recibieron la confirmación por correo electrónico.

La lista de beneficiarios se publicará el 29 de diciembre de 2026, mientras que la formalización del apoyo podrá realizarse hasta el 15 de enero de 2027.

Víctor Saavedra Mercado, director de Atenea, explicó el propósito de la convocatoria: