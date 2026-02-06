Juan Fernando Cristo confirma su retiro de la consulta del Frente por la Vida

El exministro y candidato presidencial Juan Fernando Cristo anunció que continuará su campaña hacia la primera vuelta presidencial del 31 de mayo, luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) decidiera excluir la candidatura de Iván Cepeda de la consulta de centroizquierda.

La medida, según Cristo, altera de manera sustancial el carácter plural e incluyente que se había planteado para el Frente Amplio.

"Respetamos las decisiones de las autoridades electorales, pero no podemos dejar de señalar que esta determinación afecta valores democráticos y liberales esenciales: la pluralidad, la inclusión política y la posibilidad real de construir una alternativa amplia para el país", afirmó el candidato del partido En Marcha.

Cristo insiste en un proyecto político distinto

El dirigente político explicó que, tras consultar con la militancia, direcciones departamentales y equipos de mujeres y jóvenes de su movimiento, se decidió no participar en la consulta prevista para el 8 de marzo.

"Esta no es la consulta que se había planteado inicialmente y por lo tanto, luego de dialogar con la militancia de nuestro partido, no consideramos conveniente participar en una nueva coalición", agregó.

¿Quiénes conforman la consulta del Frente por la Vida?

Luego de la más reciente decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) que dejó por fuera del Frente por la Vida al candidato presidencial del Pacto Histórico Iván Cepeda y la autorización del mismo organismo para que el candidato Daniel Quintero participe en la consulta interpartidista, los candidatos son:

Camilo Romero

Roy Barreras

Daniel Quintero

Martha Bernal

Héctor Elías "Tiko"

Este viernes 6 de febrero es el último plazo para inscribirse al Frente por la Vida ante la Registraduría, por lo que Camilo Romero, Daniel Quintero, Martha Bernal y Héctor Elías "Tiko" ya se inscribieron virtualmente.