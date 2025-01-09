CANAL RCN
Tendencias

Locura en Bogotá: Feid da concierto gratuito en la capital y los fans inundan las calles

El cantante antioqueño citó a sus más fieles fanáticos a un encuentro exclusivo en la capital.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

septiembre 01 de 2025
02:53 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

No cabe duda de que Salomón Villada es uno de los artistas con mayor influencia de los últimos tiempos, pues se ha consolidado como uno de los exponentes del género urbano con mayores reproducciones y popularidad en el mundo.

Su fama trasciende de los escenarios ya que ha tenido la oportunidad de consolidar su propia marca por medio de diferentes campañas y estrategias de marketing para interactuar más con sus fans. Algunas de estas corresponden a los famosos “Caferxxos” con los que ha visitado diferentes ciudades del mundo para encontrarse de cerca con sus seguidores.

Un segundo vuelo: uniformes de LATAM se transforman en arte y sostenibilidad
RELACIONADO

Un segundo vuelo: uniformes de LATAM se transforman en arte y sostenibilidad

Feid paraliza las calles del norte de Bogotá

El intérprete de ‘Luna’ tomó por sorpresa a sus más fieles fanáticos al anunciar, por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, la locación en la que se iba a encontrar para que sus fanáticos pudieran encontrarlo. La exclusiva zona, ubicada en el norte de la ciudad, fue testigo de cientos de personas que llegaron al encuentro con el paisa para compartir un momento lleno de música y café.

Pese a que el recinto superó la capacidad de asistentes, los fanáticos que no pudieron ingresar al famoso centro de eventos no se conformaron con no poder ver al artista ya que se aglomeraron en la carrera 15, mientras detuvieron el tráfico, para ser testigos de un pequeño concierto a capela en el que el paisa se subió a la terraza del recinto para cantar en compañía de sus fanáticos.

Bogotá, gracias… que chimba de parche Mor. Se tomó cafecito, se parchó, se sudó, se quemaron calorías. Los quiero… gracias, gracias, gracias a todos los que vinieron, manifestó el cantante en sus redes.

Aunque no está confirmado, se espera que el 'Ferxxo' pueda visitar, en los próximos días, su ciudad natal para realizar la misma dinámica con la que convoca a sus fanáticos a tomar café y a protagonizar una tarde de reggaetón.

Don Jediondo pensó en quitarse la vida por las dificultades económicas de sus restaurantes: impactante relato
RELACIONADO

Don Jediondo pensó en quitarse la vida por las dificultades económicas de sus restaurantes: impactante relato

Feid y Bad Bunny se unen en Puerto Rico

Por otro lado, el puertorriqueño impactó a sus más fieles fanáticos al participar en una de las residencias más recientes de Bad Bunny en Puerto Rico.

Las presentaciones, que han tenido bastante popularidad, han estado permeadas por la participación de grandes artistas como Arcángel, Yandel, Nicky Jam, entre otras celebridades invitadas que han disfrutado del show como espectadores.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Turismo

Un segundo vuelo: uniformes de LATAM se transforman en arte y sostenibilidad

Restaurantes

Don Jediondo pensó en quitarse la vida por las dificultades económicas de sus restaurantes: impactante relato

Vive Claro

¿Por qué se mueven las graderías en Vive Claro durante los conciertos?

Otras Noticias

Resultados lotería

Resultados de El Dorado Tarde del 1 de septiembre de 2025: números ganadores

Hoy, 1 de septiembre de 2025, se llevó a cabo el sorteo de El Dorado Tarde en Colombia. Consulta aquí los números ganadores y comprueba tu suerte.

Reforma tributaria

Gobierno Petro radicó su tercera reforma tributaria: así aumentarían los impuestos en caso de aprobarse

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, presentó el texto de 56 páginas en el Congreso, este lunes.

Ciclismo

Sacudón en plena Vuelta España 2025: equipo confirma la salida de una de sus figuras

Artistas

Reconocida presentadora murió de manera inesperada y súbita a sus 42 años

Enfermedades

¿Necesita el carné internacional de fiebre amarilla? Conozca el listado de países que lo solicitan