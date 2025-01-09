Locura en Bogotá: Feid da concierto gratuito en la capital y los fans inundan las calles

No cabe duda de que Salomón Villada es uno de los artistas con mayor influencia de los últimos tiempos, pues se ha consolidado como uno de los exponentes del género urbano con mayores reproducciones y popularidad en el mundo.

Su fama trasciende de los escenarios ya que ha tenido la oportunidad de consolidar su propia marca por medio de diferentes campañas y estrategias de marketing para interactuar más con sus fans. Algunas de estas corresponden a los famosos “Caferxxos” con los que ha visitado diferentes ciudades del mundo para encontrarse de cerca con sus seguidores.

Feid paraliza las calles del norte de Bogotá

El intérprete de ‘Luna’ tomó por sorpresa a sus más fieles fanáticos al anunciar, por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, la locación en la que se iba a encontrar para que sus fanáticos pudieran encontrarlo. La exclusiva zona, ubicada en el norte de la ciudad, fue testigo de cientos de personas que llegaron al encuentro con el paisa para compartir un momento lleno de música y café.

Pese a que el recinto superó la capacidad de asistentes, los fanáticos que no pudieron ingresar al famoso centro de eventos no se conformaron con no poder ver al artista ya que se aglomeraron en la carrera 15, mientras detuvieron el tráfico, para ser testigos de un pequeño concierto a capela en el que el paisa se subió a la terraza del recinto para cantar en compañía de sus fanáticos.

Bogotá, gracias… que chimba de parche Mor. Se tomó cafecito, se parchó, se sudó, se quemaron calorías. Los quiero… gracias, gracias, gracias a todos los que vinieron, manifestó el cantante en sus redes.

Aunque no está confirmado, se espera que el 'Ferxxo' pueda visitar, en los próximos días, su ciudad natal para realizar la misma dinámica con la que convoca a sus fanáticos a tomar café y a protagonizar una tarde de reggaetón.

Feid y Bad Bunny se unen en Puerto Rico

Por otro lado, el puertorriqueño impactó a sus más fieles fanáticos al participar en una de las residencias más recientes de Bad Bunny en Puerto Rico.

Las presentaciones, que han tenido bastante popularidad, han estado permeadas por la participación de grandes artistas como Arcángel, Yandel, Nicky Jam, entre otras celebridades invitadas que han disfrutado del show como espectadores.