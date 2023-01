Esta fue la inesperada reacción que tuvo la madre de Gerard Piqué sobre la canción de Shakira

Shakira, cantante barranquillera, lanzó este 11 de enero una canción junto al DJ Bizzrap. Se trata del resultado de una sesión musical que hizo con el argentino y que ha dado mucho de qué hablar.

El lanzamiento de la nueva melodía se dio sobre las 7 de la noche de este miércoles a través de la plataforma YouTube y desde entonces, los cibernautas no han parado de hacer especulaciones sobre los mensajes que incluyó la intérprete en la canción.

Y es que la letra contiene frases muy fuertes que dejan entredicho que la canción es basada en su expareja Gerard Piqué y su nueva compañera sentimental, Clara Chía.

En algunas partes, la colombiana asegura que “una loba como yo no está para novatos, una loba como yo no está pa´ tipos como tú. Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena”.

La reacción que tuvo la madre de Gerard Piqué a la canción de Shakira

Incluso, en un fragmento, Shakira menciona a la madre de Gerard Piqué, Montserrat Bernabeu. “Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”.

Por esto, muchas personas han quedado sorprendidos frente a la reacción que tuvo la madre del español. Según algunos cibernautas, la especialista en Medicina Física le dio algunos likes a trinos que incluían frases de la nueva entrega.

Los likes de la mamá de Piqué

JAJAJAJA#BizaShak pic.twitter.com/HxD2ou5wdj — Sebbbsss (@SebasNews) January 11, 2023

Por otro lado, Ibai Llanos, amigo y socio del exdefensa del FC Barcelona, también reaccionó a la canción y compartió, en vivo, lo que piensa del proyecto musical.

Vea también: Ibai, socio y amigo de Piqué, reacciona a la nueva canción de Shakira