La Liendra criticó a influencers que se lanzaron al Congreso: así reaccionó

Las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026 no solo dejaron resultados políticos en Colombia, sino que también reactivaron un debate sobre el papel de las redes sociales en la política.

Tras conocerse que varios creadores de contenido no lograron llegar al Congreso, el influenciador Mauricio Gómez, conocido como La Liendra, reaccionó públicamente y cuestionó a quienes intentaron convertir su popularidad digital en votos.

La Liendra cuestionó a los influencers que aspiraron al Congreso

El creador de contenido utilizó sus redes sociales para referirse a los resultados electorales y dejó clara su postura sobre el fenómeno de influencers que se lanzan a la política sin experiencia en el ámbito legislativo.

Todos los influencers que se lanzaron este año a la política, todos tuvieron muy poquitos votos y no les dio. Y eso me parece muy bien

Durante las elecciones, varios creadores de contenido participaron como candidatos al Senado o a la Cámara de Representantes.

Sin embargo, la mayoría no alcanzó el umbral necesario para obtener una curul, lo que para La Liendra demuestra que los votantes siguen valorando otros factores más allá de la visibilidad en redes sociales.

Aunque sean colegas míos, hasta amigos. Parce, si quiere déjeme de hablar por hacer esta historia, pero nea, uno no puede querer pasar de ser influencer y hacer videos de risa a querer ser parte de la política de Colombia simplemente porque te piden foto o eres famoso

El influenciador aseguró que el resultado de las urnas lo dejó satisfecho. En un mensaje publicado en sus plataformas digitales afirmó que el desenlace de la jornada electoral fue “un resultado que me hace sentir orgulloso de mi país”.

El comentario de La Liendra se dio en medio de la conversación que generaron los resultados de candidatos conocidos en redes sociales, entre ellos Felipe Saruma y Pechy Players, quienes no lograron reunir los votos suficientes para llegar al Congreso.

Creo que la política es algo que se tiene que tomar muy en serio. No es una moda, no es un juego y además, no, como que se levantaron un día y quisieron ya ser políticos y eso no es así

En un video difundido en Instagram, el creador de contenido opinó sobre el salto de algunos de sus colegas hacia la política.

Según expresó, la experiencia en la creación de contenido no debería confundirse con la preparación necesaria para ocupar un cargo legislativo.

Todos los influencers que se lanzaron este año a la política tuvieron muy poquitos votos y no les dio. Y eso me parece muy bien, comentó Gómez en la grabación.

Aunque reconoció que algunos de los candidatos son conocidos o cercanos dentro del mundo digital, insistió en que la popularidad no puede convertirse automáticamente en una plataforma para ocupar espacios de decisión en el país.

Yo sé que en el Congreso, en la Cámara, en la política de Colombia hay gente muy nefasta que no hace nada por nuestro país, pero no va a cambiar si los quitamos y metemos al influencer

En su mensaje también señaló que el reconocimiento público no debería ser el único criterio para aspirar a cargos políticos. En su opinión, la política exige conocimiento, responsabilidad y preparación.

Nuestro país necesita gente preparada, no famosa

El debate sobre influencers y política en Colombia

Las palabras de La Liendra se suman al debate que surgió durante estas elecciones sobre la presencia de celebridades digitales en la política colombiana.

En los últimos años, la influencia de las redes sociales ha llevado a que creadores de contenido, activistas y figuras públicas decidan competir por cargos de elección popular.

Sin embargo, los resultados de las elecciones legislativas de 2026 mostraron que la popularidad en plataformas digitales no siempre se traduce en respaldo electoral.

Aunque algunos candidatos con presencia en internet lograron llegar al Congreso, la mayoría quedó por fuera de la contienda.

Para Gómez, esta situación refleja que el ejercicio de la política debe tomarse con seriedad y no convertirse en una tendencia pasajera. En su intervención aseguró que aspirar a un cargo público implica asumir una responsabilidad con el país y con los ciudadanos.

Creo que la política es algo que se tiene que tomar muy en serio. No es una moda, no es un juego, afirmó.

El influenciador también sostuvo que el cambio en la política no se logra simplemente reemplazando a políticos tradicionales por creadores de contenido. En su concepto, el país necesita personas con formación y preparación para asumir los retos del poder legislativo.

Con este mensaje, La Liendra dejó clara su posición frente a la participación de influencers en las elecciones. Su opinión volvió a poner sobre la mesa una discusión que sigue creciendo en Colombia: hasta qué punto la fama en redes sociales puede convertirse en una plataforma para llegar a los escenarios de decisión política.