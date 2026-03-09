Reunión clave de Paloma Valencia con sus compañeros de consulta: hay fecha de inscripción de candidatura

Tras la definición de los resultados electorales de la consulta interpartidista, Paloma Valencia dio inicio formal a su agenda política rumbo a la primera vuelta presidencial con una reunión estratégica que marcó el comienzo de la consolidación de su campaña.

La candidata presidencial convocó este mediodía a un almuerzo clave en su apartamento, donde se reunió con sus ocho compañeros de La gran consulta por Colombia. El encuentro fue el espacio para articular el respaldo político necesario de cara a la contienda electoral que se avecina.

¿Qué pasó en la reunión de Paloma Valencia y sus compañeros de consulta?

Durante la reunión todos sus compañeros de coalición le reafirmaron su compromiso de respaldar la campaña de Valencia en la próxima fase del proceso electoral.

Este gesto representa un paso significativo en la estrategia de unificación del sector político que participó en la consulta, evidenciando la intención de presentar un frente cohesionado ante la primera vuelta presidencial.

Del encuentro quedó registrada una única fotografía que circula como evidencia del acercamiento entre quienes días atrás competían entre sí por la candidatura.

Paloma Valencia ya tiene fecha de inscripción de candidatura: ¿Quién será su fórmula vicepresidencial?

Horas después de la reunión, Paloma Valencia anunció que este viernes 13 de marzo, a las 4:00 de la tarde inscribirá su candidatura a la Presidencia.

Aún no ha definido su candidato vicepresidencia, pero este martes 10 de marzo tendrá una reunión clave con Juan Daniel Oviedo.

El siguiente paso en la agenda de Paloma Valencia será definir los ejes programáticos de su campaña y establecer las alianzas necesarias para ampliar su base de apoyo de cara a la primera vuelta.

La consolidación de este respaldo interno representa el primer escalón en esa construcción política que ahora enfrenta el desafío de expandirse hacia otros sectores del electorado.