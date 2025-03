Maleja Restrepo confesó cómo el alcohol casi arruina su relación con Tatán Mejía

La relación entre Maleja Restrepo y Tatán Mejía es una de las más queridas en el mundo del entretenimiento colombiano.

Sin embargo, no todo ha sido perfecto en su historia de amor; recientemente, la presentadora reveló un episodio difícil que casi pone fin a su matrimonio, y el alcohol fue el principal detonante.

En una entrevista con el pódcast "Vos Podés", conducido por Tatiana Franko, Maleja se sinceró sobre cómo su consumo de licor empezó a afectar su relación con el expiloto de motocross.

La advertencia de Tatán Mejía a Maleja Restrepo

Durante la conversación, Maleja explicó que su consumo de alcohol comenzó a descontrolarse sin que ella lo notara, pero su esposo sí se dio cuenta de los cambios en su comportamiento. Fue entonces cuando Tatán decidió hacerle un fuerte llamado de atención.

“Sebas me dijo: ‘No puedo más. Paremos aquí, no puedo más. Si no querés hacer nada, fresca, yo me voy, pero decímelo’”, recordó Maleja, asegurando que ese momento fue un golpe de realidad para ella.

La situación llegó a su punto más crítico en una finca en Villavicencio, donde una discusión hizo que Tatán le expresara su cansancio.

Para Maleja, la vuelta a Bogotá estuvo llena de remordimiento y culpa. "Fue horrible, doloroso… Sentir que tu relación se sale de tus manos y que puedes perder lo más importante de tu vida. Ahí es cuando se fractura el alma", confesó.

La razón de la crisis en la relación

La crisis no solo estuvo relacionada con el alcohol. Cuando Tatán Mejía se ausentó por meses para grabar "Survivor, la isla de los famosos", llegaron algunos celos laborales y soledad en la modelo. A esto se sumaron las inseguridades y la distancia, lo que empeoró la situación.

Afortunadamente, la pareja logró superar este difícil momento. Hoy en día, Maleja destaca la importancia de reconocer los errores y tomar decisiones que fortalezcan la relación. Su historia es un recordatorio de que el amor requiere trabajo, comunicación y compromiso mutuo.