¿Cambió de género musical?: Maluma celebra su cumpleaños 32 con importante anuncio para su carrera

Juan Luis Londoño Arias, más conocido artísticamente como Maluma, se encuentra celebrando su cumpleaños 32. Por esto, miles de fanáticos se han dirigido a sus cuentas en internet para felicitar al artista, quien se ha mostrado ausente de las redes sociales en lo que va del nuevo año 2026.

Pese a que el nombre del cantante ha sido tendencia, en las semanas más recientes, a raíz de su notorio cambio de look al cortar su barba, el paisa anunció su regreso en redes con una grata sorpresa que coincide perfectamente con su gran celebración.

Maluma anuncia sorpresa para sus fans

El intérprete de ‘Sobrio’ ha sorprendido a sus más fieles fanáticos al compartir un nuevo video, por medio de su cuenta oficial de Instagram, en donde apareció con su nuevo cambio de look y agradeció por los mensajes de cumpleaños que le han hecho llegar en las últimas horas.

“Estoy loco por volver y volví a decirles que muchísimas gracias por todos sus mensajes de cumpleaños. Demasiado chévere todo lo que me escriben… ya son 32 paquetes, estoy grande, pero me siento nuevecito. Esto es una nueva era y un nuevo comienzo”, explicó.

Lo que denominó como “una nueva era” daría inicio a una novedosa etapa musical que da apertura no solo con su cumpleaños, sino también con su nueva colaboración en compañía de la cantante Kany García.

Esta canción le ha dado inicio a un nuevo estilo por parte del paisa ya que se suma a la lista de colaboraciones que se salen de su tinte musical habitual para introducirse en otro género como la salsa.

Con esta sorpresa para sus fanáticos, cientos de internautas ya han especulado en redes sociales que esto se trataría de un nuevo comienzo para el cantante, quien, al parecer, estaría interesado en explorar otros estilos musicales que lo lleven a explotar, con mayor consistencia, su romanticismo.

J Balvin celebra la vida de su colega Maluma

No cabe duda de que uno de los vínculos amistosos más famosos, dentro de la industria urbana nacional, es la que José Osorio sostiene con Juan Luis Londoño, pues ambos artistas han compartido su carrera musical pese a la diferencia de edad y trayectoria.

Por esto, el intérprete de ‘Mi gente’ no dudó en aprovechar sus redes sociales para compartir sentidas fotografías junto a su colega y exaltar su valor como artista, persona y amigo de vida.