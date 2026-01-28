CANAL RCN
Participante de La Casa de los Famosos termina llorando tras la nueva broma del villano

Los participantes se encuentran atravesando por una semana llena de travesuras, polémicas y problemas convivenciales.

Foto: Canal RCN
Foto: Canal RCN

Noticias RCN

enero 28 de 2026
07:16 p. m.
Los jugadores de La Casa de los Famosos Colombia están viviendo su tercera semana lejos de sus familiares y las estrategias por parte del ‘Jefe’ también han sido protagonistas en medio de los caóticos días en el reality.

Ante la más reciente decisión de seleccionar a un villano, quien tiene el poder del sabotaje semanal, todos los habitantes de la casa más famosa del país han manifestado su incertidumbre por los más recientes acontecimientos que, sin duda alguna, han alterado el rumbo de la competencia.

¿Cuál fue la nueva broma en La Casa de los Famosos?

Juanda Caribe fue el famoso seleccionado por el público para cumplir con una serie de retos estipulados con el objetivo de poner en vilo la convivencia. Tras haber desorganizado toda la casa por medio de acciones como voltear las sillas, sacar los papeles sucios del baño, dañar papel y servilletas, entre otras alteraciones del orden, el ‘Jefe’ decidió que sus acciones no podían parar.

Fue así como el hombre volvió a aprovechar la segunda noche para seguir consumando su estrategia y no ser descubierto por nadie, pues de ser identificado será enviado directamente a la placa de nominados. De esta manera, Juanda decidió alterar el interior de los frascos que contienen la sal y el azúcar ya que ambos poseen el mismo color.

Por supuesto, los famosos que hicieron uso del azúcar para endulzar su café fueron los más afectados ya que su paladar se llevó el desagradable sabor salado en una bebida que originalmente se consume con azúcar.

La estrategia no paró allí ya que el hombre también decidió escribir en el espejo del baño la frase “cuidado con Manuela”. Por supuesto, al percatarse de esta situación, todos los famosos manifestaron su inquietud con el autor de la obra ya que mencionaron que dicha acción podría estar dirigida a culpabilizar a la mujer de los más recientes sabotajes que, originalmente, fueron provocados por Juanda.

Manuela llora en La Casa de los Famosos

Ante la tensa situación en la casa, la famosa no logró contener su inconformidad por lo que rompió en llanto al manifestar que no estaba de acuerdo con algunos de los señalamientos por parte de sus demás compañeros de juego.

