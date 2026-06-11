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Personas sin empleo por el sismo y trabajadores de microempresas recibirán hasta $875.000 en ayudas

Los requisitos para realizar el trámite y los canales habilitados fueron dados a conocer por la cartera.

Dinero colombiano
Foto: Freepik

Noticias RCN

noviembre 06 de 2026
12:14 p. m.
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Como parte de la estrategia ‘El Empleo Responde’, para “proteger los ingresos de las familias, respaldar a los empleadores y facilitar la recuperación económica y laboral de las comunidades afectadas por la emergencia” registrada tras el sismo de magnitud 7,4 del pasado 10 de agosto, el Gobierno, a través del Ministerio de Trabajo, adoptó medidas extraordinarias de protección económica.

“Los beneficios”, según explicó la cartera, “están dirigidos a quienes perdieron su empleo y a los pequeños empleadores que buscan conservar los puestos de trabajo”.

Para ellos, el Gobierno ha dispuesto ayudas de 875.453 pesos para trabajadores cesantes y 700.362 pesos para micro y pequeñas empresas, hasta por seis de sus trabajadores.

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¿Cómo aplicar a las ayudas del Gobierno para trabajadores afectados por el sismo?

De acuerdo con el Ministerio, “trabajadores dependientes e independientes mayores de edad, damnificados por el sismo, que acrediten al menos seis meses de aportes a una caja de compensación durante los cinco años anteriores a la emergencia, pertenezcan a las categorías A o B y no reciban pensión”, podrán realizar el trámite, de forma gratuita, en la última caja de compensación en la que realizaron sus aportes y recibir 875.453, divididos en dos pagos.

Además, se destinaron ayudas para las micro y pequeñas empresas de hasta 50 trabajadores. “Para las nóminas de agosto y septiembre de 2026, las postulaciones están abiertas del 3 al 11 de noviembre, a través de las entidades financieras o cooperativas correspondientes”.

Se tiene previsto que reciban seis apoyos mensuales, de 700.362 pesos por cada uno de los seis trabajadores elegibles, para garantizar el pago de su salario y la seguridad social.

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La recuperación no se limita a reconstruir viviendas:

Al respecto, la ministra de Trabajo, Natalia Eugenia López Fuentes, indicó que “la recuperación de los territorios afectados por el sismo no se limita a reconstruir viviendas e infraestructura”.

La jefa de cartera insistió en que “también significa proteger el empleo y los ingresos de las familias” y, por tanto, se ha estado trabajando en la formulación de “medidas concretas para apoyar a quienes perdieron su trabajo y respaldar a los pequeños empleadores que hacen un esfuerzo por conservar sus puestos de trabajo”.

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