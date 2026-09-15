Resultado Super Astro Sol hoy, 15 de septiembre: número y signo ganador del sorteo

El resultado del Super Astro Sol de este martes 15 de septiembre ya fue dado a conocer y los jugadores pueden consultar la combinación que dejó el sorteo de esta jornada. El número de cuatro cifras y el signo zodiacal son los datos que deben revisar quienes realizaron sus apuestas.

El Super Astro Sol es uno de los juegos de azar que cuenta con gran participación en Colombia y realiza sus sorteos de lunes a sábado. La jornada de este martes se llevó a cabo a las 4:00 de la tarde, por lo que los resultados se conocen después de esa hora.

Resultado del Super Astro Sol hoy, 15 de septiembre de 2026

El número ganador del Super Astro Sol de este martes 15 de septiembre de 2026 fue XXXX, acompañado por el signo zodiacal XXXX.

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De esta manera, los apostadores que hayan jugado esta combinación podrán verificar si obtuvieron alguno de los premios establecidos para el sorteo.

Para conocer si una apuesta resultó ganadora, es importante revisar tanto las cifras seleccionadas como el signo zodiacal. Dependiendo de la modalidad elegida, también se pueden obtener premios al acertar las últimas tres o dos cifras junto con el signo.

¿Cuál es el premio mayor del Super Astro Sol y cómo se juega?

El Super Astro Sol permite seleccionar un número de cuatro cifras, desde el 0000 hasta el 9999, y uno de los 12 signos del zodiaco. El valor del premio depende de la cantidad de cifras y del signo acertado.

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El premio mayor corresponde a quienes acierten las cuatro cifras y el signo zodiacal, con un pago de hasta 42.000 veces el valor apostado.

También existen categorías de menor cuantía: acertar tres cifras y el signo paga hasta 1.000 veces lo apostado, mientras que dos cifras más el signo pueden entregar hasta 100 veces el valor de la apuesta.

Los resultados oficiales pueden consultarse después del sorteo en los canales autorizados y en los sitios especializados en resultados de loterías y juegos de azar.

Este contenido fue creado con apoyo de una Inteligencia Artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN