En video: así reaccionó Maluma a la presentación de Shakira en los premios MTV Video Music Awards

El pasado 12 de septiembre se llevaron a cabo los premios MTV Video Music Awards, evento que reúne a los personajes más importantes de la industria musical, en donde las artistas colombianas, Shakira y Karol G, escribieron historia, pues además de recibir el premio a Mejor Colaboración, por la canción TQG, ambas tuvieron un espacio en el escenario con sus presentaciones.

En primera medida, Karol G aportó la cuota de reggaetón que le faltaban a los premios. Con una presentación que destacó por una puesta en escena original y colorida, además de un impactante dominio del escenario, dejando clara la razón de su éxito en los últimos años.

Por su parte, la barranquillera se convirtió en la primera latina en recibir el premio ‘Michael Jackson Video Vanguard’, un título de talla internacional obtenido gracias a su contribución a la música.

Con una puesta en escena impecable, la colombiana puso a cantar a todos los espectadores, mientras bailaba con un traje de lentejuelas doradas y su cabello rizado, acompañada de bailarines y una banda musical.

Cabe mencionar que, de acuerdo con el medio estadounidense la presentación del popurrí de Shakira fue la actuación mejor calificada de los premios.

A través de sus historias de Instagram, el cantante colombiano mostró cómo disfrutó la presentación de Shakira. Dentro de sus publicaciones, indicó:

“Que rompedera. Shak, te quiero, wow. Que bendición que sea colombiana esta mujer, por Dios."

📱 | Maluma shows Shakira love for her Vanguard performance at the #VMAs:pic.twitter.com/xCME3asq8L