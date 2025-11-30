J Balvin y Maluma, de rodillas en el Atanasio: el emotivo abrazo que terminó en llanto y confesiones

J Balvin se convirtió en tendencia nacional este sábado de noviembre tras su multitudinario concierto en el Estadio Atanasio Girardot, donde más de 44.000 personas vibraron con un espectáculo 360 lleno de luces, baile, trap, reguetón y un repertorio de invitados de lujo.

Pero, entre todo el despliegue técnico y artístico, hubo un instante que tocó fibras en todo el país cuando se dio el abrazo entre J Balvin y Maluma que rápidamente se volvió viral.

Así fue el concierto de J Balvin en el Atanasio Girardot

La noche empezó con el artista llegando en helicóptero al estadio, marcando el inicio de un show que Medellín llevaba meses esperando.

Sobre la tarima, Balvin compartió escenario con más de 25 figuras del género urbano, entre ellos Reykon, Ryan Castro, Lennox, Jowell & Randy, Eladio Carrión, Farruko, Yandel, DJ Snake, Nio García, De La Ghetto y el invitado que hizo retumbar las gradas: 50 Cent.

Sin embargo, fue Maluma quien protagonizó el momento más comentado por lo colombianos presentes y ausentes en el estadio.

El abrazo que paralizó a Medellín y se volvió viral en minutos

J Balvin y Maluma sorprendieron a todos al unirse en un abrazo fraternal, derramando lágrimas mientras se arrodillaban frente a frente, un gesto que evidenció la conexión personal que han construido, luego de algunas diferencias.

Mientras el público gritaba e iluminaba la escena con sus celulares, ambos artistas juntaron sus cabezas en señal de hermandad.

En medio del silencio del estadio, Balvin tomó el micrófono y confesó: “Delante de todo el mundo quiero que él sepa lo mucho que lo amo y lo respeto. Que de ser de mis mayores competencias, se ha vuelto uno de mis grandes hermanos”.

Luego añadió que la paternidad ha sido un punto de unión crucial para ambos: “Madurar, compartir de la vida, hablar de pañales, de teteros y lo que de verdad importa, la familia”.

Una imagen que marca un antes y un después para ambos artistas

El abrazo arrodillados en el escenario quedó registrado como uno de los momentos más poderosos del concierto.

Para muchos, significó el cierre definitivo de los rumores de rivalidad entre los dos íconos del reguetón. Balvin lo dejó claro: son “hermanos” que hoy comparten una etapa de vida similar, lejos de las supuestas disputas del pasado.