Manager de B-King se defiende de los señalamientos tras la muerte del artista

En medio de los señalamientos por el crimen de los artistas colombianos en México, el mánager de B-King respondió con un mensaje de fe y defensa personal en redes sociales.

octubre 06 de 2025
08:56 p. m.
El mánager colombiano Juan Camilo Gallego volvió a pronunciarse públicamente tras las acusaciones que lo vinculan con los homicidios de los artistas B-King y DJ Regio Clown en México. En un mensaje difundido en sus redes sociales, Gallego expresó su dolor y reafirmó su inocencia, asegurando que solo Dios conoce su corazón y que ha atravesado una de las etapas más difíciles de su vida.

Gallego, conocido por su cercanía con el fallecido artista urbano Bayron Sánchez, declaró que este fue “una pieza fundamental en su proceso profesional” y que su pérdida ha dejado una huella profunda tanto en su vida personal como en su carrera.

Un mensaje de fe y resiliencia

En su publicación, el exmánager escribió un texto que ha generado múltiples reacciones:

Para todas esas personas que me desean el mal o me juzgan sin conocerme, solo puedo desearles cosas buenas en sus vidas. Ojalá nunca tengan que pasar por una situación como la mía, porque no ha sido nada fácil.

Gallego también subrayó que su confianza está puesta en Dios, al afirmar: “Solo Él conoce mi corazón, y estoy completamente seguro de que ninguno de nosotros tiene derecho a juzgar a nadie. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí?”.

Amenazas y un difícil nuevo inicio

En diálogo con diferentes medios de comunicación, Gallego afirmó que teme por su vida desde que se conoció la noticia del crimen, razón por la cual decidió no regresar a Colombia y permanecer en un lugar seguro fuera del país.

En otro mensaje reciente, Gallego manifestó su intención de iniciar una nueva etapa en su vida, a pesar del difícil momento. "Quiero comenzar este nuevo capítulo con un corazón lleno de gratitud y esperanza. Que la bendición de Dios nos acompañe a todos".

