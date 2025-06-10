Salen a la luz imágenes de Marcela Reyes con Regio Clown previo a la muerte de B-King

A través de redes sociales, se viralizaron unas imágenes de Marcela Reyes y B-King cuando se encontraban en una relación.

Así va la investigación de B-King y Regio Clown

El asesinato de Braulio Sánchez, conocido como B-King, y de Jorge Luis Herrera, alias Regio Clown, conmocionó tanto a Colombia como a México.

Tras varias semanas, las autoridades aún no han revelado detalles concretos, mientras continúan investigando los hechos. Según reportes de Univisión, hasta el momento se han detenido a siete personas, entre ellas Angie Miller, actriz venezolana que mantenía una amistad con B-King, quien fue liberada el 2 de septiembre por falta de pruebas.

¿Por qué acusan a Marcela Reyes del crimen de B-King?

Recordemos que la DJ estuvo involucrada sentimentalmente con B-King. Durante la entrevista Más allá del cielo, aseguró que nunca tuvo motivo ni intención de atentar contra la vida de su exesposo. Aunque reconoció que tuvieron algunas discusiones, como cualquier pareja, aclaró que nunca existió un riesgo real para su vida.

Siempre me he sentido injustamente responsabilizada por el crimen… no hay por qué, afirmó Reyes.

Además, confesó que B-King reaccionó con celos al enterarse de que ella había iniciado otra relación. Sin embargo, la pareja logró comunicarse y dialogar para resolver sus diferencias, dejando en evidencia que mantuvieron contacto incluso después de la ruptura.

Estas fueron las imágenes de Marcela Reyes y Regio Clown

A través de redes sociales han circulado imágenes de Marcela Reyes que muestran que conocía a Regio Clown desde hace varios años.

En las fotos, ambos aparecen compartiendo en un ambiente de fiesta, acompañados de amigos en común. Estas imágenes han captado la atención de los internautas, quienes destacan el vínculo cercano que mantenían.

"Menos mal no lo conocía"; "El representante también hace parte de eso"; "Quedo todo en evidencia", fueron algunos comentarios de internautas.