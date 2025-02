Mánager de Los Inquietos se pronunció tras la condena a Nelson Velásquez y denunció amenazas

El pasado miércoles 29 de enero, la Fiscalía General de la Nación volvió a concluir que Nelson Velásquez, el cantante guajiro de vallenato, cometió el delito de violación a los derechos patrimoniales de autor por interpretar canciones que le pertenecen a Los Inquietos.

En consecuencia, no solo ratificó su condena de cuatro años, sino que también la multa por 26 salarios mínimos legales vigentes. Sin embargo, se dejó claro que el cantante no irá a la cárcel.

La razón es que en el fallo de primera instancia se le aprobó una suspensión condicional de la pena. En ese sentido, mientras que cumpla con las reglas pactadas por las autoridades judiciales, podrá continuar en libertad.

Nelson Velásquez reaccionó de inmediato tras la confirmación de la condena y manifestó que seguirá llevándole su música a sus fanáticos y que próximamente celebrará los 25 años de carrera artística.

Además, Jair López, el mánager de Los Inquietos, también se pronunció sobre este caso en sus redes sociales y aseguró que nunca han buscado que el cantante guajiro vaya a la cárcel. Pero, adicionalmente, reveló que a él y a su familia le han llegado mensajes amenazantes.

El pronunciamiento del mánager de Los Inquietos tras la condena a Nelson Velásquez

"Nelson Velásquez no va a ir a la cárcel porque no tiene antecedentes penales y no va a tener ningún problema si cumple con las exigencias de la sentencia", comenzó manifestado Jair López, el mánager de Los Inquietos, en un video publicado en las redes oficiales de la agrupación.

"Nuestro interés nunca fue perjudicarlo. Por el contrario, siempre quisimos ayudarlo y cuando decidió hacer su carrera como solita le autorizamos por un año dos temas que son propiedad de Los Inquietos del Vallenato", agregó.

Adicionalmente, desde el testimonio del mánager de la agrupación, quisieron resolver el tema directamente con Nelson Velásquez, pero, tras la imposibilidad de llegar a un acuerdo, acudieron a la vía legal.

El mánager de Los Inquietos del Vallenato denunció amenazas

Jair López, el mánager de la agrupación vallenata, puntualizó que él y su familia han recibido mensajes que les están haciendo temer por su seguridad. Además, indicó que otros miembros de Los Inquietos también han denunciado amenazas.

"Nos ha tocado cambiar direcciones, han vulnerado todos nuestros derechos y no queremos que eso suceda. Hago un llamado a la calma para que las personas se informen leyendo la sentencia", concluyó el mánager de Los Inquietos.