Camilo Romero no participará en la consulta Frente por la Vida: estas son las razones

Antes de las 6:00 p.m., la Registraduría confirmó que llegó la renuncia de Camilo Romero para participar en la consulta Frente por la Vida.

Su candidatura está avalada por el Partido Trabajador de Colombia (PTC). A través de una carta, expresó sus motivos para no participar en la consulta donde están Roy Barreras, Daniel Quintero, Martha Bernal, Héctor Pineda y Edison Torres.

Romero renunció por la decisión del CNE sobre Cepeda

La razón fundamental fue la decisión que tomó el Consejo Nacional Electoral sobre Iván Cepeda, también precandidato. Resulta que el senador estuvo y ganó la consulta del Pacto Histórico en octubre de 2025, compitiendo contra Carolina Corcho y Daniel Quintero (este último había renunciado).

Por eso, hubo dudas sobre si podía participar en dos consultas. La decisión requirió de conjueces y al final, no tuvo luz verde esta posibilidad. La votación quedó seis por el No y cuatro por el Sí.

Antes de la decisión, Cepeda informó que si no llegaba a la consulta, iba a ir directamente a primera vuelta.

Romero aseguró que la consulta sin el senador era una fragmentación para la fuerza progresista en un momento donde se necesita cohesión, madurez política y sentido histórico.

“Decisión que desconoce de manera abierta el derecho fundamental a la participación política y vulnera de forma grave y directa la autonomía de los partidos políticos, la libertad de configuración interna y el carácter vinculante de las decisiones adoptadas democráticamente”, afirmó.

Por eso, informó que no iba a participar: “Mi trayectoria política ha estado siempre guiada por la coherencia y la convicción de que los proyectos transformadores deben estar por encima de los nombres, y que la prioridad debe ser la continuidad del progresismo”.

Así quedó el tarjetón para las consultas del 8 de marzo