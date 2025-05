Video: Marcela Reyes respondió nuevo chat relacionado con la presunta infidelidad de Karina García

En la mañana del 5 de mayo, en Buen Día Colombia del Canal RCN, Marcela Reyes confesó que, presuntamente, Karina García, la participante de La Casa de los Famosos Colombia 2025, se habría visto envuelta en una infidelidad con su exesposo.

Según la DJ, una gran cantidad de personas la contactaron para hacerle saber que habían visto a la modelo paisa en situaciones muy comprometedoras con su antigua pareja.

En medio de su testimonio, la artista reconoció que para ella fue muy difícil interactuar con Karina García cuando ingresó a La Casa de los Famosos Colombia 2025 e, incluso, manifestó que lloró durante unos minutos en el camerino.

Y, luego de que esa versión se hizo viral, Karola, la mejor amiga de Emiro Navarro, contactó a Marcela Reyes para preguntarle detalles adicionales de la presunta infidelidad de Karina García y la DJ le respondió. ¿Qué dijo?

Marcela Reyes respondió un nuevo chat relacionado con la presunta infidelidad de Karina García, de La Casa de los Famosos

Karola hizo una transmisión en vivo durante las últimas horas y confesó que le había escrito a Marcela Reyes para preguntarle sobre el tema de Karina García. Por lo tanto, apenas la artista le respondió el chat, leyó el mensaje.

"Me dijo 'amiga, hola, ¿cómo estás? Mi reina, no quiero hablar del tema. Para lo que tú quieras hablar, con todo el gusto, pero si es de Karina no'", enfatizó Karola, la mejor amiga de Emiro Navarro.

El exesposo de Marcela Reyes habló este 6 de mayo de la presunta infidelidad con Karina García

Luego de que el mundo del entretenimiento comenzó a difundir el testimonio de Marcela Reyes, B-King, su exesposo, se pronunció en una historia de Instagram.

"La vida de una persona no se puede manchar por presunciones que no reposan en el conocimiento de la verdad", escribió.

Además, unas horas después, Isabella Vargas, la hija de Karina García, reposteó ese mismo mensaje en una historia de Instagram.

Sin embargo, así como Marcela Reyes se lo expresó a Karola, se ha mantenido al margen y no ha revelado más detalles sobre la presunta infidelidad en la que habría estado envuelta Karina García.

