¡Está conmocionada La Casa de los Famosos Colombia 2026! Este fue el nuevo eliminado

Llegó un nuevo domingo y, como siempre ocurre en La Casa de los Famosos Colombia 2026, se dio a conocer un nuevo eliminado.

Apenas se terminó el posicionamiento, 'Campanita', Juan Carlos Arango, Aura Cristina, Valentino Lázaro y Tebi Bernal ingresaron a la sala de eliminación y estuvieron atentos del veredicto.

Además, cuando se reveló la decisión final, hubo tristeza en varios participantes de La Casa de los Famosos Colombia 2026.

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Este fue el nuevo eliminado en La Casa de los Famosos Colombia 2026

Como ya es habitual en La Casa de los Famosos Colombia 2026, Carla Giraldo recibió el sobre con el resultado final y anunció al participante que tenía que abandonar la competencia.

En esta ocasión, el habitante menos votado fue Juan Carlos Arango, que ingresó cuando La Casa de los Famosos Colombia 2026 ya estaba en curso, pero desde hace varias semanas había afirmado que su ciclo ya estaba cumplido.

Y es que, de acuerdo con los argumentos explicados por él mismo, no solo le hacía mucha falta su familia y poder dormir bien, sino que también le tenía miedo a que el mal genio le jugara una mala pasada.

¿Qué sucederá en La Casa de los Famosos Colombia 2026 tras la eliminación de Juan Carlos Arango?

Con la salida confirmada de Juan Carlos Arango, los participantes que integran el top 9 de La Casa de los Famosos Colombia 2026 son los siguientes:

'Campanita'. Beba de la Cruz. Alejandro Estrada. Tebi Bernal. Alexa Torrex. Juanda Caribe. Aura Cristina. Mariana Zapata. Valentino Lázaro.

Ellos, como todos los lunes, se enfrentarán en una prueba pensada por el 'jefe' y, posteriormente, en la gala con Marcelo Cezán y Carla Giraldo, se elegirá al nuevo líder de la semana.

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