ÚLTIMO MOMENTO: habrá una decisión 'bomba' en La Casa de los Famosos Colombia 2026

Con el inicio de una nueva semana en La Casa de los Famosos Colombia 2026, se aproximan decisiones que le darán un giro de 180 grados a la competencia.

En la noche del domingo 19 de abril, el país conoció que el nuevo eliminado fue Juan Carlos Arango, con el 2,22 % de los votos.

Pero, además, Carla Giraldo y Marcelo Cezán revelaron que muy pronto se dará a conocer una decisión que generará polémica. ¿Cuál es?

Esta es la decisión que nadie espera, pero se tomará en La Casa de los Famosos Colombia 2026

En medio de la más reciente gala, Marcelo Cezán informó que, debido a que se está aproximando el fin de la competencia, muy pronto se cerrará una habitación para siempre.

"Tengo una 'bomba' y es que esta semana finalmente llega algo que es tradicional en La Casa de los Famosos Colombia: se cierra una habitación", comenzó diciendo el presentador.

"Por el número de famosos, 'Calma' o 'Tormenta', no sabemos cuál todavía, se cerrará y los famosos tendrán que convivir día a día en una sola habitación", añadió.

¿Cómo quedaron los porcentajes en la última jornada de votación de La Casa de los Famosos Colombia 2026?

En la eliminación del 19 de abril, Tebi Bernal fue el más favorecido por el público, mientras que 'Campanita' estuvo cerca de abandonar el reality.

Los porcentajes exactos fueron los siguientes:

Tebi Bernal: 58,58 %.

Aura Cristina: 19,05 %.

Valentino Lázaro: 13,16 %.

'Campanita': 6,99 %.

Juan Carlos Arango: 2,22 %.

¿Qué pasará en La Casa de los Famosos Colombia 2026 en la gala de este lunes?

Tras la conformación del top 9 en La Casa de los Famosos Colombia 2026, los participantes enfrentarán una nueva prueba de liderazgo.

En ella, cada uno intentará llegar a la ronda final para tener 'poderes' que le permitan revolucionar la competencia, favorecer a su equipo y asegurarse en el top 8.

Para ser testigo de esas emociones, no se desconecte de las transmisiones que se emiten en la App y en la señal principal del Canal RCN.