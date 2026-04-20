¡Es oficial! Karol G anunció su nuevo tour mundial tras cerrar su majestuoso show en el Coachella 2026

Carolina Giraldo, oriunda de Medellín, Colombia, marcó oficialmente la historia de la música latina ya que fue la encargada de cerrar el festival Coachella 2026 con una apoteósica presentación que quedará en la memoria de millones.

Y como era de esperarse, su cierre fue con broche de oro ya que hizo oficial la tan anhelada sorpresa para sus fanáticos, quienes desde el 2024 esperan con ansias volver a ver a la ‘Bichota’ de gira mundial.

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Karol G anunció su nuevo tour

La paisa escogió el cierre de su presentación en uno de los escenarios más importantes y vistos en el mundo para hacer oficial su próximo encuentro mundial con todo su público.

Segundos previos a su despedida en tarima, las pantallas de todo el escenario se encendieron con un contundente mensaje: “Nos vamos de tour”. Por supuesto, la euforia del público no se hizo esperar ya que tardaron casi 600 días sin que la paisa hiciera una presentación propia.

Pese a que la mujer manifestó en varias oportunidades su deseo por reunirse una vez más con su público, ahora es un hecho y la novedad ya encendió las alarmas entre toda la comunidad latina que espera verla llenando los estadios del mundo entero una vez más.

Aunque todavía no se conocen detalles de los países, las fechas oficiales y la boletería, sus oyentes aseguran que el “tropicoqueta tour” podría convertirse en una de las giras más exitosas de la historia.

Cabe recordar que el “Mañana será bonito World Tour” fue considerado como una de las giras más exitosas y lucrativas que una artista femenina latinoamericana haya realizado en la historia. Según Billboard Boxscore, Karol G habría recaudado más de 313 millones de dólares al vender 2,3 millones de entradas a lo largo de 62 shows en tres continentes distintos.

Karol G cerró el Coachella con el sello colombiano

La intérprete de ‘Amargura’ nunca ha dudado en poner el sello colombiano en todas sus presentaciones y el cierre para el Coachella 2026 no fue la excepción. Aunque el performance fue el mismo que el del primer fin de semana, fue un hecho que la paisa sorprendió con los nuevos invitados para esta ocasión.

Peso Pluma fue su primer colega en aparecer en tarima para interpretar su colaboración ‘Culona’. Becky G volvió durante el mismo tiempo del espectáculo para cantar ‘Mamiii’ y rendir un homenaje a la comunidad migrante.

No obstante, el momento de mayor euforia se vivió cuando J Balvin y, posteriormente, Ryan Castro llegaron al escenario de agua para cantar varios de sus temas en solitario más exitosos y sus recientes colaboraciones que serán parte de su álbum en conjunto ‘Omerta’.

Carolina dejó en alto, una vez más, su bandera colombiana con la que recorrió el show por última vez y se despidió del público expectante que espera con ansias verla próximamente en su nuevo tour musical.