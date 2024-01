Margot Robbie acaparó todas las miradas en los Globos de Oro: se fue vestida de 'Super Star Barbie'

El domingo pasado, se llevó a cabo la edición 81 de los Globos de Oro en el lujoso The Beverly Hilton en Beverly Hills, California (Estados Unidos). Margot Robbie, una de las actrices más bellas de Hollywood, se robó la mirada de todos los camarógrafos y dio un emotivo discurso cuando 'Barbie' ganó el premio en la categoría de 'Logro cinematográfico y de taquilla'.

La actriz australiana, de 33 años, usó un atuendo inspirado en 'Super Star Barbie', una de las miles de referencias que ha lanzado Mattel a lo largo de los años. Con su vestido rosa, Robbie fue una de las sensaciones en la alfombra roja de estos tradicionales premios.

Después de siete nominaciones, Robbie consiguió su primera conquista en los Globos de Oro. En esta versión, la artista nacida en Dalby fue postulada a: 'Mejor Actriz - Musical o Comedia' (ganó Emma Stone) y 'Mejor Película Musical o Comedia' (triunfó 'Poor Things').

Margot Robbie as ‘Super Star Barbie’ for the #GoldenGlobes pic.twitter.com/NGvGtt8zkr