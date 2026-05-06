Abren indagación contra investigadores de la Comisión de Acusación por procesos relacionados con Petro

Una nueva controversia rodea a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.

La Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de una indagación preliminar contra los representantes encargados de tramitar las investigaciones relacionadas con el presidente Gustavo Petro, luego de encontrar inconsistencias en la información suministrada durante una visita de inspección.

Según explicó el procurador Gregorio Eljach, existen dudas sobre la cantidad exacta de procesos que reposan en esa instancia y sobre el manejo administrativo de los expedientes, especialmente aquellos relacionados con presuntas conductas de participación en política por parte del mandatario.

¿Por qué la Procuraduría decidió abrir una investigación?

La decisión surgió tras una visita realizada por el Ministerio Público a la Comisión de Acusación, donde, según Eljach, no fue posible establecer con precisión cuántos procesos se adelantan actualmente ni cuántos corresponden específicamente al presidente Gustavo Petro.

De acuerdo con el procurador, la información entregada por la comisión presentó inconsistencias y cambios en las cifras reportadas, situación que despertó preocupación sobre la organización interna y el control de los expedientes.

Informaron primero que eran 10, después que entre 15 y 50, y parece que el número ya pasó por ahí hace rato.

Fue lo que dijo Eljach al referirse a las denuncias relacionadas con presunta participación en política.

¿Qué halló la visita realizada por la Procuraduría?

Durante la inspección, la Procuraduría encontró que no existiría un registro claro y actualizado de los procesos que tramita la Comisión de Acusación.

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Según el jefe del Ministerio Público, en esa dependencia reposan cerca de 3.000 procesos acumulados, de los cuales alrededor de 290 estarían relacionados con actuaciones atribuidas al presidente de la República.

Sin embargo, las cifras exactas aún no han podido ser verificadas debido a la falta de información consolidada.

Para la Procuraduría, esta situación representa una posible falla administrativa que podría afectar el adecuado desarrollo de los procedimientos.

¿La Procuraduría investigará al presidente Gustavo Petro?

No. El propio procurador aclaró que la entidad no tiene competencia constitucional para investigar disciplinariamente al presidente de la República.

La indagación anunciada está dirigida exclusivamente a los representantes que integran la Comisión de Investigación y Acusación, quienes tienen la responsabilidad de tramitar y dar curso a las denuncias presentadas contra altos funcionarios aforados.

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La revisión busca determinar si existieron irregularidades en el manejo de los expedientes y si se cumplió correctamente con los procedimientos establecidos.

Por ahora, la Procuraduría continuará recopilando información y evaluando los resultados de la inspección para establecer con exactitud cuántas denuncias existen contra el jefe de Estado y cuál ha sido el tratamiento dado a cada una de ellas.