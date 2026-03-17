El 'jefe' sigue tomando decisiones de ÚLTIMO MOMENTO en La Casa de los Famosos: ¿qué pasó?

El lunes 16 de marzo inició una nueva semana que generará tensión y caos en La Casa de los Famosos Colombia 2026.

Por decisión del 'jefe', el líder de la semana, que es Eidevin López, debe ser un 'tirano' que está asesorado por Andrés Altafulla, el ganador de la segunda temporada.

Es así como no solo debe imponerles roles de pregoneros, cocineros, sirvientes y acompañantes leales a sus compañeros, sino que puede enviarlos al calabozo en caso de que considere que no se están cumpliendo sus peticiones.

Además, también habrá un cambio de habitaciones, pero, además, ocurrirá otra situación que ningún famoso se está esperando. ¿Cuál es?

Esta fue la nueva decisión inesperada que tomó el 'jefe' en La Casa de los Famosos Colombia 2026

En los últimos días, varios participantes han estado en desacuerdo con Alejandro Estrada en La Casa de los Famosos Colombia 2026 y han manifestado que intentarán enviarlo a la placa en la jornada de nominación.

Es así como el actor ha denunciado un presunto 'complot' y solicitado que, en caso de que se cumpla, se anulen esos votos.

No obstante, Carla Giraldo y Marcelo Cezán, en la gala del 16 de marzo, ya aclararon que no existe la posibilidad de que se presente 'complot' durante la 'semana de la tiranía' debido a que, por determinación del 'jefe', la nominación será totalmente diferente.

En consecuencia, las instrucciones se explicarán detalladamente en la noche del miércoles 18 de marzo y dejarán en 'shock' a todos los habitantes.

¿Qué pasará en la gala de este martes en La Casa de los Famosos Colombia 2026?

En La Casa de los Famosos Colombia 2026 ya todo se encuentra listo para que en la noche de este 17 de marzo se emita una nueva función de cine.

"3, 2, 1, acción. Las escenas que ustedes pidieron están listas y los famosos descubrirán algunas verdades", se detalló en el Instagram oficial del reality.

"Faltan pocas horas para la función de cine en La Casa de los Famosos Colombia 2026. ¿Ya tienen listas las crispetas?", se añadió.