Shakira es la primera colombiana en estar nominada al Salón de la Fama del Rock & Roll

El Salón de la Fama del Rock & Roll se ha convertido en un prestigioso museo que centra su atención en la música y artistas que han superado la prueba del tiempo.

Ubicado en Cleveland, Estados Unidos, en este espacio se puede observar la documentación de la historia y diversas honras a artistas, productores e ingenieros del rock y demás géneros afines.

Para esta nueva ocasión, ya fueron anunciados los nominados a la promoción 2026 dentro de la que se exalta la participación de Shakira, quien se convirtió en la primera colombiana en ingresar a esta importante selección.

Importancia del Salón de la Fama del Rock & Roll

La barranquillera logró ingresar al listado de nominados del 2026, pues para esta promoción se ha exaltado la gran variedad de artistas de distintas generaciones y estilos que han dejado en claro que dentro de la evolución del Rock & Roll también se tienen en cuenta aspectos tales como la cultura, influencia e impacto duradero dentro de la industria musical.

Para la generación del 2026, el comité encargado de esta selección también ha dado a conocer el nombre de otros 16 artistas y agrupaciones musicales que se estarán disputando un cupo en el emblemático espacio.

Shakira

Mariah Carey (tercera nominación)

Phil Collins

Lauryn Hill

Billy Idol (segunda nominación)

Jeff Buckley

Melissa Etheridge

INXS

Iron Maiden (tercera nominación)

Joy Division / New Order (tercera nominación)

New Edition

Oasis (tercera nominación)

P!nk

Sade (segunda nominación)

Luther Vandross

The Black Crowes (segunda nominación)

Wu-Tang Clan

Según el sitio oficial de el Salón de la Fama del Rock & Roll, algunos de los principales aspectos que se tienen en cuenta para esta selección son: que el primer lanzamiento comercial se haya dado al menos 25 años antes de la nominación, su influencia sobre otros artistas, impacto cultural, innovación en la producción musical, permanencia en el tiempo y contribución al género.

¿Cómo votar por un artista para que ingrese?

Pese a que el voto del público solo suma un punto dentro del sistema de votación general, compuesto por artistas que ya hacen parte del Salón, historiadores musicales, periodistas del sector y ejecutivos de la industria, los fanáticos pueden dar su voto.

Por esto, los fanáticos interesados en apoyar a su artista favorito deben ingresar al sitio web oficial del Salón de la Fama del Rock & Roll, registrarse y seleccionar al artista que se desea apoyar. La fecha límite para realizar este proceso es hasta el 4 de abril del 2026.