Mariana Zapata se despacha contra Karina García: “Iba a mandar fotos, no me quería”

La participante explicó las razones por las que no logró ingresar a la segunda temporada del programa.

Foto: Canal RCN
Foto: Canal RCN

Noticias RCN

enero 13 de 2026
09:06 p. m.
Los participantes de La Casa de los Famosos Colombia ya ingresaron a las instalaciones del reality por lo que las tensiones, las enemistades y las estrategias ya han empezado a salir a la luz.

Algunas de estas situaciones han sido protagonizadas por Valentino Lázaro, Marcela Reyes, Nicolás Arrieta y ahora Marianza Zapata.

Esta última tomó un espacio para sincerarse con sus compañeros y revelar algunos detalles de sus enfrentamientos en redes con Karina García, la modelo antioqueña que debutó en televisión durante la segunda temporada del reality.

¿Qué dijo Mariana Zapata sobre Karina García?

No cabe duda de que ambas famosas poseen una amplia rivalidad de meses atrás, pues así lo explicó la actual participante, quien dejó atónitos a sus compañeros al comentar detalles del presunto plan que, según sus comentarios, habría ejecutado García para que Mariana no pudiera ingresar a la segunda temporada.

“Cuando yo estaba ganando, Karina se desesperó y ella le escribió a Marcela: ‘Por favor, ella está ganando esta semana, yo no la quiero ver allá porque no puede estar conmigo’. Ella y yo no éramos amigas cuando me dí cuenta de eso… ella lamó a la psicóloga llorando. Empezó a decir que a los votaran por la otra persona que me iba ganando les iba a mandar fotos”, explicó Zapata.

Así mismo, la mujer sustentó sus declaraciones a raíz de presuntos pantallazos que Marcela le habría dado a conocer de las conversaciones que sostuvo con la modelo antioqueña en el 2025.

Por supuesto, las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar ya que cientos de usuarios dieron a conocer su inconformidad con que la participante hable, desde el primer día de competencia, de Karina García.

Primer nominado en La Casa de los Famosos

Por otro lado, durante la primera noche del programa los participantes tuvieron la oportunidad de conocer su suerte y hacer uso de los poderes que algunos obtuvieron. Por esto, Renzo Meneses se llevó la sorpresa de poder nominar al primer famoso de la temporada.

De esta manera, el hombre decidió que debía mandar a riesgo de eliminación a Nicolás Arrieta al explicar que su ausencia a los conversatorios lo llevaron a tomar dicha decisión.

Por esto, el creador de contenido es el primer nominado que ingresará al cuarto de nominación el próximo domingo.

