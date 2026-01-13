CANAL RCN
“Cosas muy raras”: Yeison Jiménez reveló cuáles fueron las anécdotas más inéditas de su carrera musical

Los internautas desempolvaron una entrevista en la que el cantante reveló detalles de las experiencias más inexplicables de su carrera.

Noticias RCN

enero 13 de 2026
08:06 p. m.
El país se encuentra atónito ante la confirmación de la muerte del cantante Yeison Jiménez, quien tendrá un sentido homenaje de despedida este miércoles 14 de enero en el Movistar Arena de Bogotá.

Pese al dolor y los sentidos homenajes, cientos de fanáticos han desempolvado algunas de las más emblemáticas entrevistas del cantante en donde reveló detalles exclusivos de su vida.

No cabe duda de que los artistas guardan anécdotas e historias de no creer con sus fanáticos. Por esto, en una entrevista con el periodista Diego Bonilla, Jiménez logró comentar algunas de las experiencias más insólitas e inexplicables de su carrera artística.

Yeison Jiménez reveló anécdotas de su carrera

Ante el nefasto sentimiento de la partida del cantante, miles de internautas han manifestado el valor de las entrevistas que este dejó en vida en donde se sinceró y dio a conocer el que sería su legado musical.

Sin embargo, en uno de estos encuentros, Yeison reveló anécdotas peculiares que hoy permiten divisar el mínimo reflejo de una sonrisa en el rostro de sus seguidores, quienes lo recuerdan por su sencillez, carisma y humor.

Dentro de su relato, dado en meses pasados, el cantante dio a conocer que una pareja de fanáticos extranjeros lo invitaron a participar de un triángulo amoroso en el que el hombre de la relación le solicitó cometer dicho acto a cambio de una suma de dinero.

Otra de sus anécdotas correspondió al de un hombre, quien contrató al artista para que le diera una serenata exclusiva a uno de sus caballos por lo que tuvo que cantar hasta tres veces su éxito ‘El mejor caballo’.

Así mismo, Jiménez tuvo que cumplir con el capricho de un seguidor, quien le pidió recrear, en dos oportunidades, la icónica entrada con la que llegaba a presentarse a cada una de sus presentaciones.

Pese a que Jiménez dejó en claro que no era un ente de investigación para solicitar antecedentes de los fanáticos que lo contrataban, explicó que varias de sus anécdotas no se podían contar. No obstante, dejó claro que nunca fue obligado a nada.

Promesa de Yeison Jiménez

En otra de las entrevistas que los fanáticos han revivido, en los días más recientes, Yeison dio a conocer cuál fue una de las principales promesas que tenía contempladas para este 2026, pues manifestó que a los 35 años iba a tomarse un descanso de su carrera.

Así mismo, explicó que una de sus promesas con Dios era terminar cantando para él.

