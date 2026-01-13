CANAL RCN
Estos son los colombianos nominados a los Premios Lo Nuestro 2026: listado completo aquí

La nueva entrega de los importantes premios musicales ya dieron a conocer el listado y las categorías para el 2026.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

enero 13 de 2026
07:14 p. m.
Los Premios Lo Nuestro ya han dado a conocer el listado completo de las categorías y los artistas que, desde ya, se llevaron el mérito de estar nominados para la nueva entrega que se celebrará el próximo 19 de febrero en Estados Unidos.

Por esto, conozca algunos de los artistas colombianos que están nominados y las categorías más sobresalientes para la edición de este 2026.

Colombianos nominados a los Premios Lo Nuestro 2026

No cabe duda de que la música latina ha invadido a cada rincón del planeta por lo que esta merece una premiación exclusiva para exaltar no solo el talento de las mayores estrellas, sino también a los nuevos artistas que ya comienzan a brillar dentro de la industria musical.

Por esto, es importante exaltar la cuota colombiana que hoy se toma los listados de esta premiación con una significativa participación en varias de las categorías. Estos son algunos de los nominados:

Beéle: artista del año, afrobeat del año, artista masculino del año, canción del año, colaboración del año, álbum del año, colaboración del año pop/urbano y colaboración del año tropical.

Karol G: artista del año, canción del año, álbum del año, mejor combinación femenina, la mezcla perfecta del año, artista femenina del año urbano, canción del año urbano, colaboración del año urbano.

Maluma: artista premio lo nuestro del año, colaboración del año urbano, artista pop masculino del año, canción del año pop, canción del año pop/urbano y colaboración del año música mexicana.

Shakira: artista premio lo nuestro del año, canción del año, tour del año, artista pop femenina del año, canción del año pop, colaboración del año pop,

J Balvin: colaboración crossover del año, la mezcla perfecta del año, artista masculino del año urbano, canción del año urbano, colaboración del año urbano en ‘+57’ y ‘Doblexxó’.

Morat: la mezcla perfecta del año, grupo o dúo del año pop/rock, canción del año pop, colaboración del año pop, álbum del año pop y canción del año pop/rock.

Ryan Castro: colaboración crossover del año, afrobeat del año, canción del año urbano, colaboración del año urbano, álbum del año.

Feid: artista masculino del año urbano, canción del año urbano, colaboración del año urbano por ‘+57’ y ‘Doblexxó’, álbum del año.

Camilo: la mezcla perfecta del año, artista pop masculino del año, colaboración del año pop, canción del año pop/balada y canción del año pop/rock.

Otros artistas colombianos nominados

La lista de colombianos nominados es bastante amplia. Por esto, otros de los nominados son: Ovy on the Drums, Farina, Sebastián Yatra, Silvestre Dangond, Blessd, Manuel Turizo, Carlos Vives, Kapo, Hamilton, Fonseca, Juanes, Piso 21, Ela Taubert, Goyo, Greeicy, Juan Duque, Ysa C, Bomba Estéreo, Kris R, DFZM, Elsa y Elmar, Venesti y Grupo Niche.

