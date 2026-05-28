Mindefensa señala que habría menores de edad entre los fallecidos tras combates en Guaviare

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se pronunció tras la fuerte escalada de violencia en San José del Guaviare, confirmando que entre las víctimas fatales de los enfrentamientos entre las disidencias de alias ‘Mordisco’ y ‘Calarcá’ podría haber menores de edad.

El balance preliminar deja más de 50 muertos en medio de combates que completan más de diez horas en zona rural del departamento.

Según explicó el funcionario en entrevista con La FM, los enfrentamientos ocurrieron en el sector de Barranco Colorado, jurisdicción de San José del Guaviare, ubicado a más de 100 kilómetros del casco urbano. De acuerdo con el reporte oficial, las disputas entre estas estructuras armadas ilegales estarían relacionadas con economías ilícitas que se disputan en esta región del país.

¿Qué dijo el ministro de Defensa sobre los menores muertos en Guaviare?

El jefe de la cartera de Defensa señaló que la información todavía es preliminar, pero confirmó que existe la posibilidad de que haya menores de edad entre las víctimas mortales registradas tras los enfrentamientos entre las disidencias de ‘Mordisco’ y ‘Calarcá’.

Además de los muertos y heridos, varias familias permanecen confinadas por la violencia en medio de la presencia de grupos armados ilegales.

El ministro indicó que tropas del Ejército ya se encuentran desplegadas en la zona desarrollando operaciones de protección a la población civil. Según explicó, las unidades avanzan hacia el punto selvático donde ocurrieron los combates con el objetivo de restablecer la seguridad y mantener el control institucional.

Seguridad en las elecciones en el Guaviare

Otro de los puntos mencionados por el ministro Sánchez es la preocupación alrededor de la seguridad electoral de cara a este domingo, cuando se llevarán a cabo las elecciones presidenciales.

Ante esto, el funcionario detalló que el punto central de los enfrentamientos entre integrantes de los grupos armados está a más de 100 kilómetros del puesto de votación más cercano y que la situación violenta tendría lugar en una zona selvática de la región.