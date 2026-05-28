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América se juega la vida ante Macará en el Pascual Guerrero: fecha y dónde ver

América enfrenta a Macará con presión total en Sudamericana. ¿Dónde verlo?

América de Cali
Foto: América de Cali

Noticias RCN

mayo 28 de 2026
09:06 a. m.
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América de Cali se juega este jueves 28 de mayo una de sus noches más importantes del semestre. El equipo escarlata recibirá a Macará en el estadio Pascual Guerrero con la obligación de ganar para clasificar directamente a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.

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El partido, válido por la sexta fecha del grupo A, comenzará a las 7:30 p. m. y definirá el futuro internacional del conjunto caleño. Una victoria lo pondrá en la siguiente ronda como líder del grupo, mientras que un empate lo enviará al ‘play-off’. Si pierde, dependerá de lo que ocurra entre Tigre y Alianza Atlético.

¿A qué hora y dónde ver América vs. Macará?

El compromiso entre América de Cali y Macará se disputará en el estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali este jueves 28 de mayo desde las 7:30 p. m.

La transmisión estará disponible por ESPN y también mediante las plataformas digitales Disney+ Premium y DGO.

El árbitro designado para el encuentro será el paraguayo Mario Díaz de Vivar, acompañado en el VAR por su compatriota José Méndez.

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La expectativa entre los hinchas es alta, especialmente porque América depende de sí mismo para evitar cuentas y asegurar el paso directo a los octavos de final de la Sudamericana.

¿Qué necesita América de Cali para clasificar?

El panorama del grupo A mantiene toda la tensión hasta la última jornada. Macará llega como líder con nueve puntos y ya aseguró su clasificación, mientras que América suma ocho unidades y necesita ganar para quedarse con el primer lugar.

El empate dejaría al equipo vallecaucano en la zona de repechaje o ‘play-off’, instancia donde tendría que enfrentar a uno de los terceros provenientes de la Copa Libertadores.

La derrota sería el peor escenario para los 'escarlatas' ya que quedarían pendientes del resultado entre Tigre y Alianza Atlético para saber si continúan o no en competencia.

América llega tras igualar 1-1 frente a Tigre en Argentina, resultado que complicó la definición del grupo y aumentó la presión sobre el cierre de la fase.

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En sus últimos cuatro partidos, el cuadro escarlata registra dos victorias, un empate y una derrota. Aunque el rendimiento ofensivo ha mostrado momentos positivos, la defensa sigue generando preocupación por los goles recibidos en encuentros clave.

Del otro lado, Macará afrontará el compromiso con mayor tranquilidad tras asegurar anticipadamente su clasificación. Sin embargo, el equipo ecuatoriano buscará mantener el liderato y cerrar la fase de grupos invicto.

El Pascual Guerrero promete un ambiente de presión y expectativa para un América que necesita responder en casa y evitar otro golpe internacional ante su hinchada.

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