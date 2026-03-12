CANAL RCN
Economía

Mujeres podrán sacar la licencia de conducción gratis en Bogotá: vea los requisitos y fechas

Mujeres en Bogotá podrán acceder a licencia de conducción gratis. Conozca los requisitos, documentos y fechas de inscripción para participar en la convocatoria.

Licencia de conducción gratis para mujeres
Foto: Alcaldía Bogotá

Noticias RCN

marzo 12 de 2026
04:08 p. m.
La Alcaldía de Bogotá abrió una nueva oportunidad para que mujeres de la ciudad puedan fortalecer su autonomía económica y ampliar sus posibilidades laborales. Se trata de una convocatoria que permitirá acceder a licencias de conducción de forma gratuita, dirigida especialmente a habitantes de la localidad de San Cristóbal.

La iniciativa hace parte del programa “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”, una estrategia que busca impulsar acciones que promuevan el empoderamiento femenino y generen herramientas para el crecimiento profesional de las mujeres. En esta ocasión, la convocatoria contará con 80 cupos disponibles para quienes quieran participar.

Fechas y lugares para inscribirse a la licencia gratis

Las mujeres interesadas en participar deberán asistir de manera presencial en los puntos habilitados por la Alcaldía Local de San Cristóbal, en las fechas establecidas para el proceso de inscripción.

El viernes 13 de marzo habrá tres puntos de atención:

  • Manzana del Cuidado Juan Rey, de 9:00 a. m. a 1:00 p. m.
  • Manzana del Cuidado del SuperCADE 20 de Julio, de 11:00 a. m. a 1:30 p. m.
  • Auditorio de la Alcaldía Local de San Cristóbal, de 11:00 a. m. a 3:00 p. m.

Por su parte, el sábado 14 de marzo las inscripciones se realizarán en la Avenida Primera de Mayo con Carrera 10, entre 8:00 a. m. y 12:00 del mediodía.
Las autoridades recuerdan que la documentación debe presentarse completa el día de la convocatoria, ya que no habrá recepción posterior ni corrección de documentos.

Requisitos para acceder a la licencia de conducción gratis

Las interesadas deberán cumplir varios requisitos establecidos por la administración local para poder participar en la convocatoria.

Entre ellos se encuentran:

  • Ser mujer entre 18 y 55 años.
  • Presentar fotocopia de la cédula de ciudadanía.
  • Entregar carta de intención.
  • Presentar recibo de servicio público de gas con
  • vigencia menor a 60 días.
  • Contar con puntaje del Sisbén en categoría A, B o C hasta C8.
  • Presentar certificado de residencia en la localidad de San Cristóbal.
  • Adjuntar certificado del SIMIT que confirme estar a paz y salvo por multas de tránsito.

“Desde la Alcaldía Local seguimos trabajando para generar más oportunidades para las mujeres de nuestra localidad. Esta convocatoria busca fortalecer su autonomía económica y brindar herramientas que les permitan ampliar sus oportunidades laborales y mejorar su calidad de vida”, señaló el alcalde local Carlos Hernando Macías.

