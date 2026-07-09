Postres con final agridulce: este fue el nuevo eliminado de MasterChef Celebrity

Un nuevo reto de eliminación se desarrolló en la cocina de MasterChef Celebrity Colombia y cinco cocineros tuvieron que enfrentarse en un desafío que, pese a que los obligó a cocinar recetas dulces, se convirtió en una experiencia agridulce para varios.

Aunque la mayoría tuvo serios inconvenientes durante el proceso de preparación, los chefs tuvieron que tomar la complicada decisión de eliminar a uno de los cocineros más queridos de la temporada.

Reto de eliminación en MasterChef

Cinco cocineros llegaron a sus estaciones con el principal objetivo de dejar sobre la mesa el delantal negro y subir nuevamente al balcón. Claudia Bahamón regresó al juego e informó que Jimmy, participante en riesgo, tuvo que incapacitarse tras sufrir una quemadura de segundo grado.

De esta manera, solo cinco participantes se enfrentaron durante el complicado desafío que los obligó a cocinar postres inspirados en los sabores de las abuelas con la única condición de usar galletas Ducales. La despensa estuvo abierta por 60 minutos y todos tuvieron la posibilidad de cocinar el postre de su preferencia.

El tiempo en la cocina inició y algunas celebridades expresaron sentir temor por no tener noción de lo que iban a preparar. Ante las diferentes opciones para presentar, los chefs fueron enfáticos en que lo más importante para evaluar en un postre era el punto de azúcar.

¿Cuáles fueron los platos del reto de eliminación?

Luciano fue uno de los participantes más arriesgados de la noche ya que, por segunda vez, decidió presentar un tiramisú pese a que había obtenido malos resultados con el mismo plato en un reto anterior. Su rendimiento fue óptimo ya que lo felicitaron por su buen sabor y su aceptable resultado.

Emiro presentó un mouse de maracuyá con caramelo salado, chocolate, crema chantilly, entre otros sabores exquisitos. Los chefs aseguraron que su postre era “espectacular” al tener un buen sabor con todos los ingredientes que utilizó.

Sebastián preparó un couli de maracuyá, con mango y un cheesecake con las galletas que le solicitaron para el reto. Pese a que los chefs exaltaron el sabor y la textura, manifestaron que el punto ácido le ganó al dulce que debía contener su postre.

Por su parte, Tuto presentó un postre con almíbar, tomate de árbol, chocolate, coulis de frutos rojos, limón, entre otros ingredientes y frutos secos. Pese a que su rendimiento fue bueno, los chefs le hicieron saber que su plato era bueno y no debía sentir temor.

Finalmente, Pautips presentó un postre que recibió críticas al no tener sabores definidos y un punto de azúcar bajo.

¿Quién fue el eliminado de hoy en MasterChef?

Tras la degustación de los jueces y una amplia discusión sobre los errores que encontraron en cada uno de los platos, el nuevo eliminado de la cocina más famosa del país se debatió entre Pautips, Sebastián y Tuto.

Finalmente, el nuevo eliminado de la cocina más famosa del país fue Sebastián Vega.