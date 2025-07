¿Dos exparticipantes de La Casa de los Famosos Colombia 2025 se van a casar? Esta es la verdad

Dos exparticipantes de La Casa de los Famosos Colombia 2025, que no alcanzaron a convivir en la competencia, pero se han conocido muy bien en el mundo exterior, están iniciando un romance.

Se trata de Marlon Solórzano y Yana Karpova, que han reconocido que tienen una conexión única y que sus familias ya han empezado a conocerse. Además, se dieron un beso en una playa y el video se filtró.

De esa manera, luego de que los internautas se enteraron de que se encuentran juntos y que están dispuestos a darse una oportunidad en el amor, Yana Karpova abrió una caja de preguntas en Instagram y uno de sus seguidores le hizo un cuestionamiento relacionado con que si tiene planes de casarse con Marlon Solórzano.

Fue así como la influencer y modelo rusa se animó a responder para aclarar cualquier rumor que pueda surgir. ¿Qué fue lo que dijo exactamente? Descúbralo aquí en Noticias RCN.

Yana Karpova, exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia 2025, respondió si tiene planes de casarse con Marlon Solórzano

Al recibir la pregunta de que si tiene pensado casarse con Marlon Solórzano, Yana Karpova grabó un video en el que indicó que es muy temprano para hablar de ese tema debido a que aún no son novios.

"Chicos, no me voy a casar por el momento con nadie. Con Marlon nos estamos conociendo, no somos novios todavía y al principio éramos compañeros de trabajo", inició diciendo Yana Karpova en el video.

"Tenemos que compartir, ver si somos compatibles de verdad y si nos llevamos bien. Todo esto sin afán, sino que solamente hablando como toda la gente normal", agregó.

El video de su respuesta es el siguiente:

Marlon Solórzano le envió polémico comentario a Cris Valencia tras el inicio de su amorío con Yana Karpova

En el momento en el que en las redes sociales comenzó a hablarse del amorío entre Marlon Solórzano y Yana Karpova, Cris Valencia subió una historia en la que manifestó lo siguiente:

No pudo con la más duras y le tocó con mis sobras.

En consecuencia, Marlon Solórzano, a través de otra historia de Instagram, indicó que si el cantante se refería a él, debería quedarse callado debido a que considera que Yana Karpova no fue la que se equivocó en la relación.