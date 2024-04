Martha Bolaños no aguanta más la actitud de La Segura y se desahogó con Julián Trujillo

La Casa de los Famosos Colombia ya superó los dos meses de estar al aire y una de las diferencias más marcadas es la que tiene Martha Bolaños con La Segura.

En los más recientes capítulos, Martha Bolaños ha confrontado en diferentes oportunidades a La Segura, quien ha respondido con palabras ofensivas, recibiendo el respaldo de su gran amiga, Karen Sevillano.

Se creía que el altercado que tuvieron en la actividad de las palabras iba a hacer la última entre las dos, cuando La Segura le puso “morronga” a Martha Bolaños en frente de los demás, algo que causó malestar entre las dos.

Nuevo conflicto entre La Segura y Martha Bolaños

Luego de la actividad, ambas participantes tuvieron otra discusión. En esta ocasión, a diferencia de las demás veces, Martha Bolaños no pudo contener el llanto y se desahogó con Julián Trujillo.

Todo comenzó cuando se vieron en el baño y Martha le dijo a La segura “permiso”, a lo que la creadora de contenido respondió con un “por favor”. Esto hizo explotar a Martha, quien lloró frente a Julián Trujillo, a quien le dijo que el domingo en el ‘brunsh’ iba pedir un espacio para decirle todo a La Segura, aprovechando que ambas están nominadas.

Martha Bolaños se desahogó con Julián Trujillo

La actriz colombiana, quien también estuvo en MásterChef, no soporta las actitudes de La Segura y Karen Sevillano en su contra. Luego del altercado en el baño ingresó al cuarto para hablar con Julián, a quien le dijo en medio del llanto que “Son malas, parce (…) Tengo un dolor de cabeza desde ayer, pero no me voy a rendir; aquí la batalla es conmigo, no con ellas”

El consejo de Trujillo fue que hablara con el Jefe y le dijera que se sentía atacada a ver si la cambian de cuarto. Sin embargo, Martha no cree que esa sea la solución y espera que llegue el domingo para confrontarla.