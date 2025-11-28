"Buenos recuerdos": Martha Bolaños compartió emotivo mensaje tras el fallecimiento de Conrado Osorio

La actriz colombiana Martha Isabel Bolaños compartió un emotivo mensaje tras la muerte del actor Conrado Osorio.

Este fue el mensaje de Martha Isabel Bolaños tras el fallecimiento de Conrado Osorio

Luego de confirmarse el deceso del actor Conrado Osorio, Martha Isabel Bolaños, reconocida por su participación en varias producciones del Canal RCN, dedicó unas sentidas palabras de despedida a su colega y amigo.

La actriz publicó una fotografía del actor acompañada de un mensaje lleno de cariño:

“Feliz regreso a la fuente, querido amigo. Quedan los buenos recuerdos, los buenos trabajos, tu buena y bonita energía siempre. Descansa en paz”, comentó la actriz.

Además de su mensaje, diversas figuras de la industria del entretenimiento lamentaron la noticia y resaltaron el talento, profesionalismo y calidad humana del actor.

¿Quién fue Conrado Osorio?

Conrado Osorio participó en importantes producciones del Canal RCN, entre ellas La ley del corazón, A corazón abierto, Tres Caínes, entre otras, consolidándose como un actor versátil y querido por el público.

Aunque por ahora se desconocen las causas exactas de su fallecimiento, es importante recordar que el actor había revelado tiempo atrás que padecía cáncer de colon con metástasis, diagnóstico que conmovió a sus seguidores y al mundo del espectáculo.

A través de sus redes sociales, Osorio compartió el avance de su tratamiento y cómo enfrentaba cada etapa de la enfermedad, mostrando una admirable fortaleza y esperanza en medio de las dificultades.