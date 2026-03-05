CANAL RCN
Reconocido periodista de La Mega reveló que trataron de quitarle la vida: “Todo acababa”

El famoso locutor narró los instantes de pánico que vivió tras haber sido encañonado y robado.

Foto: Captura pantalla IG @dani3palacios
Foto: Captura pantalla IG @dani3palacios

marzo 05 de 2026
08:08 a. m.
Un insólito hecho ha sido narrado recientemente por Daniel Trespalacios, famoso periodista, locutor y conductor principal del famoso programa ‘El cartel paranormal’ de La Mega, pues el hombre comentó los detalles de una escabrosa situación a la que fue sometido hace varios años.

¿Qué le ocurrió a Daniel Trespalacios?

Según el relato del hombre, todo inició cuando se encontraba manejando por Bogotá en un vehículo que era de su madre. Sin embargo, de manera inesperada, fue alcanzado por otro carro que cerró su paso por la vía por lo que tuvo que detenerse.

En dicho instante, los sujetos se acercaron al periodista en donde pusieron un arma en su cabeza y lo obligaron a abandonar su carro para subirse a otro. Según la versión de Trespalacios, fue transportado por aproximadamente dos horas en las que se detuvieron en una presunta bodega en donde desvalijaron su automóvil.

Mientras se encontraba en el suelo de la parte trasera del automotor, los sujetos decidieron agredirlo con el objetivo de obtener varias de las pertenencias que llevaba consigo en dicho instante. No obstante, el locutor manifestó no tener ningún tipo de tarjeta con dinero.

Seguido de esto, los hombres lo dirigieron a una zona alejada y llena de vegetación en donde también lo despojaron de sus zapatos, tuvo que simular caminar en estado de ebriedad y se vio sometido a ir aferrado al sujeto con el arma.

En dicho instante fue empujado al suelo en donde el secuestrador le manifestó que debía arrodillarse y, por consiguiente, despedirse de su existencia, pues, según Daniel, este sujeto iba a acabar con su vida.

Daniel Trespalacios habló de su hermana fallecida

Ante la temerosa situación en la que se encontraba, el periodista sintió que un arma se posó en su cabeza por lo que ese instante se prestó para que él recordara a su hermana fallecida, quien le fue inculcada por sus familiares como un ángel al perder la vida antes de que el “Tripas” naciera.

Fue así como Daniel habló con su familiar al manifestar su deseo por verla y encontrarse con ella al irse del plano terrenal. Sin embargo, el silencio se apoderó de aquel lugar, de modo que, al girar su cabeza se percató de que los sujetos ya no se encontraban a su lado.

Finalmente, optó por caminar y solicitar ayuda a un taxista que se encontraba en aquella zona para regresar nuevamente a su casa con vida.

