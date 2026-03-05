Noche de besos: Mariana Zapata protagonizó romántica escena en La Casa de los Famosos

Los participantes de La Casa de los Famosos Colombia 2026 han generado una amplia ola de discusión a raíz de los más recientes acontecimientos que se han desarrollado y que se han llevado la atención por parte de cientos de internautas.

Pese a los problemas y enfrentamientos entre varios de los integrantes del juego, el espacio para las relaciones sentimentales y el amor también ha sido protagonista. En una nueva ocasión, Mariana Zapata fue quien llevó a cabo un encuentro cercano con uno de sus compañeros de reality.

¿Cuál es la relación de Mariana Zapata?

Mariana Zapata se ha convertido en una de las participantes más elogiadas por parte de sus compañeros, quienes han exaltado su belleza y personalidad durante el primer mes de competencia.

No obstante, solo Eidevin ha logrado tener acercamientos, pues ha manifestado, en varias oportunidades, tener intenciones de consolidar una relación con la mujer. Por esto, en las horas más recientes, la jugadora protagonizó una inédita escena al compartir en la noche junto a su compañero con quien se dio una importante cantidad de besos en la oscuridad.

Pese a que no compartieron la noche juntos, los dos famosos manifestaron su interés por estar más tiempo juntos. Sin embargo, Beba, quien se encontraba durmiendo en la misma cama de su compañera, manifestó su interés por guardar las distancias al solicitar respeto por su presencia.

Por supuesto, dicha relación ya ha generado un sin fin de reacciones en redes sociales ya que varios internautas han manifestado no encontrarse de acuerdo con el vínculo que se está forjando entre las dos celebridades.

Así mismo, algunos fanáticos han asegurado que este vínculo llegará a su fin una vez ambos salgan de la competencia, pues, según el relato de varios, la antioqueña posee gustos diferentes.

¿Quién fue el eliminado en La Casa de los Famosos?

Por otro lado, el plan de la revolución por parte del ‘Jefe’ sigue marchando. Por esto, Lady Noriega se convirtió en la más reciente eliminada de la competencia la tener la votación más baja del público.