Karol G recibe conmovedora carta de su mejor amigo: ¿se despidió de su amistad?

Carolina Giraldo es tendencia mundial al convertirse en la primera mujer colombiana en cantar por primera vez en el Vaticano junto a un importante número de artistas de alto renombre. Su presentación contó con un set en donde interpretó su éxito ‘Mañana será bonito’ y su versión de ‘Vivo por ella’ junto a Andrea Bocelli.

Ante el impecable show que protagonizó, las redes sociales se paralizaron en favor de la artista ya que millones de usuarios elogiaron el gran talento de la mujer y compartieron fragmentos del icónico concierto para la paz mundial.

RELACIONADO Feid genera pánico entre sus fans al intentar caer desde un balcón en Chile

Karol G recibe carta de su mejor amigo

Los detalles no pasaron desapercibidos ya que Carolina contó con la compañía de sus padres, su equipo de trabajo y su mejor amigo durante los tres días en los que estuvo en el imponente y religioso espacio. De esta manera, sus familiares y amigos se tomaron las redes sociales para expresar su orgullo por el gran logro que la intérprete de ‘Papasito’ había alcanzado con su participación en ‘Grace for the World’.

No obstante, Daiky Gamboa, mejor amigo de la cantante, no dejó pasar el especial hito musical para dedicarle una sentida carta a la mujer y manifestarle su gran orgullo y sentimentalismo ante la larga amistad que han logrado consolidar con el paso del tiempo.

En el texto explicó la gran dificultad que los compromisos laborales de ambos han significado para su amistad, pues la apretada agenda de ambos ha interrumpido en su vínculo.

“Llevábamos más de dos meses sin coincidir, y la peor parte… es que solo se va a poner peor, porque ella cada vez más estás ocupada y yo todos los días de mi vida me ocupo en trabajar muy duro para algún día ser como ella”, manifestó el hombre.

Aunque también dejó en claro su preocupación por los próximos compromisos que los podrían llevar a alejarlos más, expresó su gran alegría por haber sido parte del momento solemne que rompió esquemas y que, sin duda alguna, le abrió las puertas a un mundo sin diferencias que se une por medio de la música.

“Estás en una liga tuya, donde no hay que probarle nada a nadie… y si en algún momento sientes que necesitas hacer, solo recuerda que alguien que no puede verte te buscó para hacer una canción y luego para cantarla en el Vaticano frente al mundo entero y esa persona solo lo hizo escuchando tu voz”, añadió Gamboa.

RELACIONADO Planes exclusivos para celebrar Amor y Amistad en Bogotá este fin de semana

Karol G comparte parte de sus ensayos en el Vaticano

Por otro lado, la artista sorprendió a sus más fieles fanáticos al compartir videos inéditos de sus ensayos previos a su presentación del sábado pasado. En los clips se observa a ambos artistas mientras preparaban su canción juntos en compañía del gigantesco coro de voces que los acompañó.

Por supuesto, sus fanáticos no dudaron en expresarle su admiración ya que le manifestaron su alegría y orgullo al compartir escenario con uno de los artistas globales con mayor importancia en la música, durante los últimos tiempos.