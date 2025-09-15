CANAL RCN
Tendencias

Karol G recibe conmovedora carta de su mejor amigo: ¿se despidió de su amistad?

La artista hizo historia al desatar millones de reacciones en redes sociales tras su presentación en el Vaticano.

Foto: AFP y IG @daikygamboa
Foto: AFP y IG @daikygamboa

Noticias RCN

septiembre 15 de 2025
03:37 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Carolina Giraldo es tendencia mundial al convertirse en la primera mujer colombiana en cantar por primera vez en el Vaticano junto a un importante número de artistas de alto renombre. Su presentación contó con un set en donde interpretó su éxito ‘Mañana será bonito’ y su versión de ‘Vivo por ella’ junto a Andrea Bocelli.

Ante el impecable show que protagonizó, las redes sociales se paralizaron en favor de la artista ya que millones de usuarios elogiaron el gran talento de la mujer y compartieron fragmentos del icónico concierto para la paz mundial.

Feid genera pánico entre sus fans al intentar caer desde un balcón en Chile
RELACIONADO

Feid genera pánico entre sus fans al intentar caer desde un balcón en Chile

Karol G recibe carta de su mejor amigo

Los detalles no pasaron desapercibidos ya que Carolina contó con la compañía de sus padres, su equipo de trabajo y su mejor amigo durante los tres días en los que estuvo en el imponente y religioso espacio. De esta manera, sus familiares y amigos se tomaron las redes sociales para expresar su orgullo por el gran logro que la intérprete de ‘Papasito’ había alcanzado con su participación en ‘Grace for the World’.

No obstante, Daiky Gamboa, mejor amigo de la cantante, no dejó pasar el especial hito musical para dedicarle una sentida carta a la mujer y manifestarle su gran orgullo y sentimentalismo ante la larga amistad que han logrado consolidar con el paso del tiempo.

En el texto explicó la gran dificultad que los compromisos laborales de ambos han significado para su amistad, pues la apretada agenda de ambos ha interrumpido en su vínculo.

“Llevábamos más de dos meses sin coincidir, y la peor parte… es que solo se va a poner peor, porque ella cada vez más estás ocupada y yo todos los días de mi vida me ocupo en trabajar muy duro para algún día ser como ella”, manifestó el hombre.

Aunque también dejó en claro su preocupación por los próximos compromisos que los podrían llevar a alejarlos más, expresó su gran alegría por haber sido parte del momento solemne que rompió esquemas y que, sin duda alguna, le abrió las puertas a un mundo sin diferencias que se une por medio de la música.

“Estás en una liga tuya, donde no hay que probarle nada a nadie… y si en algún momento sientes que necesitas hacer, solo recuerda que alguien que no puede verte te buscó para hacer una canción y luego para cantarla en el Vaticano frente al mundo entero y esa persona solo lo hizo escuchando tu voz”, añadió Gamboa.

Planes exclusivos para celebrar Amor y Amistad en Bogotá este fin de semana
RELACIONADO

Planes exclusivos para celebrar Amor y Amistad en Bogotá este fin de semana

Karol G comparte parte de sus ensayos en el Vaticano

Por otro lado, la artista sorprendió a sus más fieles fanáticos al compartir videos inéditos de sus ensayos previos a su presentación del sábado pasado. En los clips se observa a ambos artistas mientras preparaban su canción juntos en compañía del gigantesco coro de voces que los acompañó.

Por supuesto, sus fanáticos no dudaron en expresarle su admiración ya que le manifestaron su alegría y orgullo al compartir escenario con uno de los artistas globales con mayor importancia en la música, durante los últimos tiempos.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Masterchef Celebrity Colombia

La IA reveló el décimo eliminado de MasterChef Celebrity Colombia

Artistas

Premios Emmy 2025: lista completa de todos los ganadores de la gala

Tecnología

China presenta el primer chip 6G del mundo: más velocidad y avances tecnológicos

Otras Noticias

Aeropuerto El Dorado

Hombre fue condenado a 10 años por ocultar 100.000 dólares en maleta doble fondo

La Sala Penal también le impuso una multa equivalente a 1.000 salarios mínimos legales vigentes.

Resultados lotería

Resultados de El Dorado Tarde del 15 de septiembre de 2025: números ganadores

Consulte aquí el número y signo ganador del Dorado Tarde de hoy 15 de septiembre de 2025. Verifique los resultados oficiales del sorteo y compruebe si fue uno de los afortunados.

Redes sociales

Pantallas y niños: ¿cómo lograr un uso saludable en casa?

Carlos Antonio Vélez

Carlos Antonio Vélez tras error Nacional con los extranjeros: "Alrededor de Gandolfi hay 17.000 tipos"

Irlanda

Inició el juicio contra el Soldado F, implicado en la masacre de Bloody Sunday