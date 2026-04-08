La nueva tendencia que está cambiando la estética de los labios en mujeres y hombres

Según investigaciones citadas por la American Dental Association, un beso puede activar más de 30 músculos faciales, convirtiéndose incluso en una forma ligera de ejercicio para el rostro. Más allá de lo simbólico, besar también estimula la liberación de neurotransmisores que están asociados al bienestar y la conexión emocional como la dopamina y la oxitocina.

En este contexto, la estética de los labios ha cobrado un nuevo sentido entre la sociedad actual ya que no se trata de transformar, sino de resaltar la naturalidad, la salud y la armonía del rostro, apoyada en avances científicos como los tratamientos con ácido hialurónico (AH).

¿Cómo ha evolucionado la estética de los labios?

La tendencia ha evolucionado al pasar de labios voluminosos y artificiales hacia resultados más sutiles, personalizados y coherentes con la anatomía facial. En este escenario, los tratamientos con ácido hialurónico inyectable se posicionan como una de las principales herramientas para lograr este objetivo gracias a su capacidad de integrarse al tejido y mantener un aspecto natural.

“Las expectativas han evolucionado hacia resultados más auténticos, donde la hidratación, la proporción y el movimiento natural del labio cobran protagonismo. El ácido hialurónico se ha consolidado como un aliado clave para lograr resultados armónicos y personalizados”, señala la Dra. Mónica Pineda, dermatóloga experta en medicina estética antienvejecimiento.

Algunos de los principales objetivos de los pacientes son dar con resultados en donde se resalte la hidratación, definición, proporción y conservar el movimiento y la expresión real.

Desde el punto de vista médico, unos labios armónicos se definen por la proporción entre el labio superior e inferior, un adecuado soporte estructural, buena hidratación y una relación equilibrada con el resto del rostro.

Este enfoque ha impulsado el uso de ácidos hialurónicos diseñados específicamente para esta zona, teniendo en cuenta que los labios son altamente dinámicos y están en constante movimiento al hablar, sonreír o gesticular.

¿Cuáles son las nuevas tecnologías para lograr estos resultados?

Galderma ha desarrollado soluciones avanzadas dentro de su portafolio con tecnologías de ácido hialurónico adaptadas a las necesidades específicas de los labios. Un ejemplo es Restylane Kysse, un AH inyectable diseñado específicamente para esta zona, que aporta hidratación, definición y flexibilidad, permitiendo resultados naturales que se adaptan al movimiento sin alterar la anatomía.

Según los expertos, uno de los mayores retos sigue siendo el uso adecuado de este producto ya que el exceso, la técnica inadecuada o la elección incorrecta pueden generar resultados poco naturales.

Por eso, los especialistas señalan que, antes de realizarse un procedimiento, es fundamental acudir a un médico experto, tener expectativas realistas y comprender que cada rostro requiere un plan personalizado en donde la elección de un ácido hialurónico adecuado para labios es determinante para garantizar seguridad y naturalidad.