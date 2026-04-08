Shakira reveló cómo controla el uso de tecnología de sus hijos: “Les prohibí YouTube”

Shakira ha sorprendido al mundo entero al revelar nuevos detalles de su vida y su carrera musical ya que, en una reciente entrevista con Henar Álvarez, en el programa ‘Al cielo con ella’, la mujer se sinceró y abordó distintos temas de su vida personal por primera vez para un medio de comunicación.

Sin embargo, uno de los detalles que más llamó la atención entre sus seguidores fue la maternidad en solitario que ha asumido y los controles que ha decidido imponer para cuidar la crianza de sus hijos en medio de una vida mediática.

¿Qué dijo Shakira sobre sus hijos?

La intérprete de ‘Antología’ sorprendió con su relato ya que explicó algunos de los principales retos que hoy en día la sociedad tiene y la responsabilidad que posee con sus dos hijos en medio de una era digital casi que ineludible. Pese a que recalcó que no tiene hijas, explicó que existe mayor presión gracias a la influencia de las redes sociales.

Ante este panorama, la mujer reveló detalles del control que ha tenido que implementar para proteger a sus hijos al ser considerados desde ya como figuras públicas en todo el mundo.

“Ellos yo creo que ya tienen la suficiente inteligencia, madurez y la experiencia para no buscar donde no hay que buscar. No tienen teléfono, tienen un iPad muy controlado que se los doy el sábado en la mañana y una hora (...) no tienen demasiado acceso a internet y les prohibí YouTube”, explicó.

Así mismo, recalcó las enseñanzas que ha intentado inculcar a sus hijos al hacer prevalecer la importancia de las cosas sencillas de la vida y no dejarse engañar por las redes sociales que, en muchas oportunidades, muestran una realidad alterada.

Finalmente, recalcó que sus hijos comprenden que no deben buscar sus nombres, el de su madre o padre en redes sociales o internet.

Shakira habló sobre su ruptura amorosa

Por otro lado, la artista habló sobre cómo ha enfrentado su soltería y las dificultades que ha tenido que soportar tras la ruptura de su relación, el dolor y el desamor ocasionado por esa misma situación con el padre de sus hijos.

"Lo que hago es contarme a mí misma. Otras veces canciones, contarme mi verdad. Mucha gente sabe que me rompí, me rompí en mil pedazos. Como nos pasa a muchas en varios momentos de la vida. En algún momento de la vida. Me reconstruía a mí misma pieza por pieza. A partir de ahí yo creo que emprendí un viaje hacia mí misma. Busqué las herramientas dentro de mí misma".