Millonarios fue blanco de burlas tras su pobre debut en Sudamericana: hinchas chilenos no perdonaron

La derrota de Millonarios en Copa Sudamericana dejó un balance preocupante desde lo futbolístico. El equipo bogotano careció de profundidad en todas sus líneas y mostró problemas en la defensa y construcción de juego, factores que fueron aprovechados por O’Higgins para quedarse con los tres puntos.

Desde los primeros minutos, el conjunto chileno controló mejor los espacios y generó las opciones más claras. Millonarios, por su parte, se mostró impreciso en la entrega, con dificultades para conectar el mediocampo con el ataque y sin peso en el último tercio.

Millonarios debutó con derrota en la Copa Sudamericana

Uno de los aspectos más evidentes fue la falta de claridad en ataque. Millonarios no logró generar jugadas de peligro sostenidas y se vio superado en la presión alta del rival.

Además, los errores en salida comprometieron varias acciones defensivas e incluso una jugada estuvo cerca de terminar en autogol.

El equipo tampoco encontró soluciones desde el banco. El ingreso de Radamel Falcao García en el minuto 72 buscaba darle mayor presencia ofensiva, pero el delantero tuvo poca participación y no logró cambiar el rumbo del encuentro.

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En términos tácticos, Millonarios se vio desordenado en varios tramos del partido, lo que facilitó el control del juego por parte de O’Higgins. La falta de variantes y de reacción ante el planteamiento rival terminó siendo determinante en el resultado.

Burlas de hinchas chilenos tras la derrota de Millonarios

Más allá de lo deportivo, uno de los hechos que marcó la jornada fue la reacción de los hinchas locales. Al finalizar el partido, se difundió un video en redes sociales donde varios aficionados chilenos se burlaron del equipo colombiano.

Expresiones como “Millonarios, chiquitito” se repitieron entre los seguidores de O’Higgins, quienes también hicieron referencia al largo viaje para presenciar el encuentro y al bajo rendimiento del rival.

Incluso, algunos comentarios apuntaron directamente a Falcao, asegurando que pasó desapercibido durante el compromiso y "se quedó en Colombia"

¿Cómo queda Millonarios en el Grupo C tras la derrota en Chile?

Con este resultado, Millonarios queda en el último lugar del Grupo C sin puntos, mientras O’Higgins y Sao Paulo lideran con tres unidades. Boston River, por su parte, también arranca sin sumar, lo que deja abierta la pelea por la clasificación.

El calendario inmediato será clave para el equipo colombiano. En la próxima fecha, Millonarios recibirá a Boston River en el estadio El Campín, un partido en el que está obligado a sumar para no comprometer sus opciones en el torneo.

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Posteriormente, enfrentará a Sao Paulo, uno de los rivales más fuertes del grupo, lo que aumenta la exigencia competitiva. En torneos internacionales, hacerse fuerte como local suele ser determinante, y el equipo embajador deberá aprovechar esa condición.