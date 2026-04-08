Madres del Catatumbo exigen liberación inmediata de adolescente retenido por el ELN

La Asociación Madres del Catatumbo por la Paz emitió un comunicado público en el que denunció la retención del adolescente Yormai Sebastián Contreras Castillo, de 16 años, ocurrida el pasado martes 7 de abril en la vía que conduce al casco urbano de Tibú.

Según la organización, el hecho habría sido perpetrado por integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), constituyendo una grave vulneración de derechos fundamentales y de los principios del Derecho Internacional Humanitario.

La presidenta de la Asociación, Carmen García, lidera la conformación de una Comisión Humanitaria con el propósito de abrir canales de diálogo que permitan la pronta liberación del joven en condiciones de seguridad y dignidad.

Llamado urgente al ELN y al Estado colombiano

En su pronunciamiento, la organización exigió al ELN garantizar la vida, integridad y dignidad de Yormai Sebastián, así como proceder a su liberación inmediata y sin condiciones.

El comunicado también exhorta al Estado colombiano a activar de manera urgente todos los mecanismos institucionales disponibles para proteger al adolescente, acompañar integralmente a su familia y adoptar medidas que eviten la repetición de hechos similares.

Apoyo de organismos humanitarios y de derechos humanos

La Asociación solicitó la intervención de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, así como de instancias humanitarias, para facilitar una solución pronta y efectiva.

El mensaje concluye con un llamado enfático: “Yormai debe volver a casa. Por la vida, la dignidad y la libertad.”