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Condenan a la mujer que suministró la dosis letal de ketamina que mató al actor de ‘Friends’, Matthew Perry

‘La reina de la ketamina’ fue sentenciada a 15 años de cárcel por la muerte del reconocido actor de Hollywood.

Condenan a la mujer que suministró la dosis letal de ketamina que mató al actor de ‘Friends’, Matthew Perry
Foto: AFP

AFP

abril 08 de 2026
04:47 p. m.
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Una traficante de drogas apodada ‘La reina de la ketamina’, quien suministró la dosis que provocó la muerte del actor de ‘Friends’, Matthew Perry, fue sentenciada a 15 años de prisión por un tribunal de California.

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Jasveen Sangha, de 42 años, está bajo custodia federal desde 2024, y se declaró culpable el año pasado de una serie de cargos, incluido uno por distribución de ketamina con resultado de muerte o lesiones corporales graves.

Sangha, es ciudadana estadounidense y británica, es una de las cinco personas condenadas con relación a la muerte del icónico actor de la serie ‘Friends’, quien luchó durante décadas con problemas de adicción a las drogas.

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Así fue la muerte del actor de ‘Friends’, Matthew Perry

Perry fue encontrado muerto a los 54 años en el jacuzzi de su casa de Los Ángeles en octubre de 2023. La autopsia reveló que tenía altos niveles de ketamina en su organismo.

Sangha trabajó con un intermediario, Erik Fleming, para venderle 51 frascos de ketamina al asistente personal de Perry, Kenneth Iwamasa.

Iwamasa le administró la sustancia a Perry en varias ocasiones, incluyendo el 28 de octubre de 2023, cuando le inyectó al menos tres dosis de la ketamina suministrada por Sangha, lo cual le provocó la muerte.

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Los médicos que se lucraban con la adicción de Matthew Perry

Su muerte conmocionó a los fans de ‘Friends’ y dio lugar a una investigación policial que desarticuló una red de proveedores y cómplices, entre los cuales figuraban médicos que lucraban con la adicción de Perry, quien era su paciente.

El doctor Salvador Plasencia, quien admitió cuatro cargos por distribuir ketamina en las semanas previas a la muerte de Perry, fue sentenciado a 30 meses de cárcel el año pasado.

Otro doctor, Mark Chavez, fue condenado a prisión domiciliaria y a cientos de horas de servicio comunitario. Ambos entregaron su licencia para ejercer la medicina.

Plasencia compraba la ketamina de Chavez y se la vendía al actor a precios elevados.

"Me pregunto cuánto pagará este imbécil", le escribió Plasencia a Chavez en un mensaje de texto revelado en el caso.

Los fiscales dijeron que Perry pagaba más de 2.000 dólares por un frasco de ketamina, algo que a sus traficantes les costaba apenas una fracción de ese valor.

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