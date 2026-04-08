Gobierno Petro firma decreto que formalizará a miles de trabajadores y los meterá al sistema de pensión

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Trabajo, expidió el Decreto 0271 del 17 de marzo de 2026, mediante el cual se crea la Red de Protección Social para la Vida de las personas recicladoras de oficio en Colombia. Esta medida reglamenta un cambio dentro del Decreto 1072 de 2015 y busca garantizar el acceso efectivo a la seguridad social para esta población.

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La normativa se fundamenta en principios constitucionales como la dignidad humana, el derecho al trabajo en condiciones dignas y la universalidad de la seguridad social. Asimismo, recoge lineamientos establecidos en la Ley 2232 de 2022 y la Ley 2294 de 2023, que promueven la formalización e inclusión socioeconómica de los recicladores dentro del programa Basura Cero.

Qué incluye la Red de Protección Social para recicladores

El decreto establece cuatro componentes clave para garantizar la protección social integral de los recicladores de oficio. En primer lugar, se asegura la permanencia o acceso al régimen subsidiado en salud para quienes no tengan capacidad de pago. En segundo lugar, se contempla la afiliación al Programa de Subsidio al Aporte en Pensión (PSAP), dirigido a trabajadores independientes con bajos ingresos.

Adicionalmente, se incorpora el acceso a los Beneficios Económicos Periódicos (BEPS), un mecanismo voluntario administrado por Colpensiones que permite a los recicladores generar un ingreso en la vejez. En este esquema, las organizaciones de recicladores podrán aportar hasta el 5% del ingreso mensual del trabajador como contribución, sin afectar su carácter voluntario.

Finalmente, el decreto regula la afiliación obligatoria al Sistema General de Riesgos Laborales, cuya responsabilidad recaerá en las organizaciones de recicladores, sin que esto implique una relación laboral formal.

Cómo se implementará el decreto y a quién aplica

La normativa aplica a recicladores de oficio que operan como trabajadores independientes y están asociados a organizaciones dedicadas a la actividad de aprovechamiento de residuos. También involucra a entidades territoriales, al sistema de seguridad social y a organismos encargados de la supervisión y regulación.

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El decreto establece que las entidades territoriales deberán actualizar y reportar el censo de recicladores, información que será clave para su afiliación a los distintos componentes del sistema.

En materia de financiamiento, los aportes estarán respaldados por los ingresos generados en la actividad de aprovechamiento dentro del servicio público de aseo y otras actividades comerciales de las organizaciones. El texto también prohíbe que estos aportes sean descontados directamente del ingreso de los recicladores.

El decreto entrará en vigencia el 1 de julio de 2026, con el objetivo de permitir los ajustes regulatorios, tecnológicos y operativos necesarios para su correcta implementación.