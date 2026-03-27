​Domina la TV en vivo: así es la nueva alianza de UAO y RCN

​¿Sueñas con sentir la adrenalina detrás de cámaras? Descubre cómo el nuevo Master Training de la UAO y el Canal RCN te prepara para dominar la televisión en vivo. Conoce los detalles de esta alianza estratégica que te llevará directamente a nuestros estudios para aprender de los mejores expertos del país.

La revolución de la academia audiovisual: Master Training UAO y RCN

​En una era digital dominada por el contenido bajo demanda y las plataformas de streaming, la televisión en vivo sigue siendo la verdadera "prueba de fuego" para cualquier profesional del sector audiovisual. Es el terreno definitivo donde no hay espacio para el error, la adrenalina dicta el ritmo de trabajo y la conexión con la audiencia ocurre en tiempo real.

​Entendiendo este inmenso desafío y la necesidad de formar talentos altamente capacitados, la Universidad Autónoma de Occidente (UAO) y el Canal RCN han consolidado una alianza estratégica sin precedentes. El resultado es la nueva cohorte del Master Training: Experto en Producción y Realización de Programas de Entretenimiento en Vivo.

​Este programa va mucho más allá de un diplomado tradicional; es un puente directo entre la academia y la exigente industria real, diseñado minuciosamente para formar a los líderes que transformarán la manera en que consumimos entretenimiento.

​¿Qué aprenderás en este diplomado de producción de TV en vivo?

​La educación tradicional a menudo se queda atrás frente a la rapidez con la que evolucionan las tecnologías de la información. Sin embargo, este programa rompe ese esquema a través del modelo de Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP).

​Este innovador enfoque garantiza que los participantes no solo consuman teoría, sino que se involucren activamente en la solución de problemas reales que surgen día a día en una sala de redacción o en un máster de control. La alianza con el Canal RCN asegura un currículo alineado con estándares internacionales, permitiendo a los estudiantes aprender de realizadores, productores y creativos que actualmente lideran los programas de mayor impacto en Colombia.

​Viaja a Bogotá y vive la inmersión en los estudios del Canal RCN

​Lo que realmente posiciona a esta formación como líder en América Latina es su componente de inmersión presencial. Los estudiantes que opten por el programa completo de 100 horas tendrán la oportunidad exclusiva de viajar a Bogotá para vivir dos jornadas intensas dentro de los estudios del Canal RCN.

​Durante esta visita, los participantes se integrarán al equipo de ‘Buen Día, Colombia’, el exitoso magazine de las mañanas. Allí, podrán ver en plena acción a figuras queridas por los colombianos como Ana Karina Soto, Andrés López y Orlando Liñán, bajo la dirección de Lorena Lagos.

​Experiencia en el Máster: Podrás entrar al Máster de Producción mientras el programa está al aire.

​Gestión en tiempo real: Observarás cómo se coordinan las señales y se maneja la pauta publicitaria.

​Resolución de crisis: Aprenderás a manejar los imprevistos de la televisión en vivo en cuestión de segundos.

​Fechas, modalidad y cómo inscribirte en el Master Training

​El diplomado está diseñado para adaptarse a las necesidades de los profesionales de hoy mediante una modalidad híbrida. Las sesiones teóricas se realizan de forma virtual sincrónica (en vivo con el docente), lo que facilita la participación desde cualquier ciudad de Colombia o el exterior.

​Además, para los estudiantes de pregrado de la UAO, este programa ofrece ventajas de homologación como opción de grado o electivas, sumando una certificación de incalculable valor para la hoja de vida.

​Datos clave para asegurar tu cupo:

​Fecha de inicio: 9 de abril de 2026.

​Duración: Hasta el 11 de junio de 2026 (10 fines de semana).

​Duración: Hasta el 11 de junio de 2026 (10 fines de semana). ​Teléfono (PBX): (60 2) 318 8000 ext. 11190

​Atención vía WhatsApp: 316 010 66 66

​La televisión no ha muerto; ha evolucionado. La demanda de profesionales capaces de gestionar la complejidad del entretenimiento en vivo está en su punto más alto. ¡Es tu momento de dar el salto a las grandes ligas de la televisión colombiana!