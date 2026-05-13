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Escalofriante fractura de futbolista paralizó partido en Honduras: video

Impactante lesión en el fútbol hondureño causó conmoción en redes. La fractura quedó registrada en video.

Lesión fútbol Honduras
Foto: captura pantalla X Deportes TVC

Noticias RCN

mayo 13 de 2026
09:10 a. m.
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El futbolista Romario Da Silva sufrió una grave lesión durante el partido entre Motagua y Olancho FC por las Triangulares del fútbol hondureño. La impactante fractura expuesta en su tobillo izquierdo quedó captada en video y generó conmoción entre aficionados y jugadores.

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La acción ocurrió al minuto 55 del compromiso, cuando el delantero brasileño disputaba un balón con Marlon Ramírez. En medio de la jugada, ambos futbolistas cayeron al césped y el peso del rival terminó comprometiendo completamente el tobillo del atacante.

Las imágenes rápidamente se viralizaron en redes sociales debido a la gravedad del accidente, considerado por muchos aficionados como una de las lesiones más impactantes registradas recientemente en el fútbol internacional.

¿Cómo fue la lesión de Romario Da Silva en Honduras?

El momento ocurrió durante una carrera dividida por el balón. Tras el contacto, el jugador de Olancho FC cayó accidentalmente sobre la pierna izquierda de Romario Da Silva.

La inercia de la acción provocó que el delantero intentara continuar la jugada, pero al apoyar nuevamente el pie, la articulación colapsó de forma inmediata. Las cámaras de televisión captaron cómo el tobillo quedó completamente deformado y con exposición ósea, causando impacto entre quienes seguían el encuentro.

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De inmediato, futbolistas de ambos equipos pidieron asistencia médica mientras el ambiente en el estadio cambió por completo. Algunos compañeros del atacante no pudieron contener las lágrimas tras observar la magnitud de la lesión.

¿Qué reacciones dejó el video de la lesión en redes sociales?

El video de la fractura de Romario Da Silva se convirtió rápidamente en tendencia en plataformas digitales. Usuarios de diferentes países reaccionaron con mensajes de apoyo y preocupación por el estado de salud del jugador.

Dentro del terreno de juego, futbolistas como Jorge Serrano, Óscar Discua y Rodrigo de Olivera mostraron visibles signos de angustia mientras el delantero era atendido por el personal médico.

La escena dejó en evidencia el fuerte impacto emocional que este tipo de accidentes genera dentro del deporte profesional, donde una acción de juego puede transformarse en segundos en una situación crítica.

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Por ahora, se espera un reporte oficial sobre el proceso médico y el tiempo de recuperación que deberá afrontar el atacante brasileño tras la grave lesión sufrida en Honduras.

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