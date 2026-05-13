"Fuerte": famosa vidente lanzó predicciones para la segunda parte del 2026

Debido a que se está acercando la mitad del año, varias personas han comenzado a preguntarse por lo que podría pasar en lo que resta del 2026.

En consecuencia, varias astrólogas han leído sus cartas y han comenzado a revelar sus análisis.

Una de ellas fue Karen Cano, la astróloga colombiana que cuenta con más de 300.000 seguidores en TikTok. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Hay que cuidarse de algún evento específico? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Estas fueron las predicciones de Karen Cano, la famosa vidente, para lo que resta del 2026

De acuerdo con la vidente Karen Cano, el fuego sería protagonista a nivel mundial en la segunda parte del 2026.

"Vamos a tener, desgraciadamente, muchas explosiones en todos los sentidos. Se ve el fuego rigiendo en la segunda parte del año y esto inicia con actividad volcánica fuerte y con bastantes incendios en todo el mundo", dijo.

"Se sabe que hay varios países que, desgraciadamente, tienen más susceptibilidad a los incendios forestales y a todos los temas que tienen que ver con guerras y bombas explotando. Esto es lo que se ve", añadió.

Sus declaraciones completas se pueden escuchar aquí:

¿Cuáles han sido las predicciones que ha acertado la vidente Karen Cano en el 2026?

En el inicio del 2026, la astróloga Karen Cano advirtió que en varias zonas de Colombia se podrían presentar inundaciones recurrentes debido a que habría una fuerte época de lluvias.

Además, también manifestó que el conflicto entre Estados Unidos e Irán podría exacerbarse y tener múltiples repercusiones a nivel mundial.